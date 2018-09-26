Глава ФИФА выразил благодарность губернатору Санкт-Петербурга за организацию ЧМ-2018

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оправил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко письмо с благодарностью за организацию чемпионата мира.
Глава ФИФА выразил благодарность губернатору Санкт-Петербурга за организацию ЧМ-2018
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщил руководитель пресс-службы губернатора Андрей Кибитов.

«Хотел бы выразить нашу искреннюю признательность за всю поддержку и руководство при проведении семи матчей 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА, которые прошли на великолепном стадионе «Санкт-Петербург». Также выражаем благодарность вашей команде, организационному комитету, многочисленным волонтёрам и всем, кто прилагал усилия, чтобы чемпионат мира в России прошёл с таким огромным успехом», — написано в обращении.

Инфантино также поблагодарил губернатора и жителей Северной столицы за гостеприимство.

«Убеждён, что данное спортивное событие оставит позитивное наследие и будет содействовать более глубокому взаимопониманию между культурами по всему миру», — говорится в сообщении.

Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла хорватов со счётом 4:2.

Ранее глава ФИФА заявил, что наслаждался чемпионатом мира по футболу в России.

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