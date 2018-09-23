Глава ФИФА заявил, что наслаждался чемпионатом мира по футболу в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал свои впечатления о прошедшем чемпионате мира в России.

«Чемпионат мира был великолепным. Мы показали новую страну — Россию, какой мы её не знали. У нас не было никаких инцидентов, никаких проблем», — приводит слова Инфантино РИА Новости.

Он также сказал, что получил удовольствие от прошедшего мундиаля.

«Я наслаждался этим чемпионатом мира. В том числе дождём на церемонии вручения кубка мира, я наслаждался, как ребенок», — добавил президент ФИФА.

Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла хорватов со счётом 4:2.

Ранее глава ФИФА выразил сомнение в проведении матчей чемпионата Испании в США.