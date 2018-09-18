Глава ФИФА выразил сомнения в проведении матчей чемпионата Испании в США

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о своём отношении к идее проводить некоторые матчи чемпионата Испании в США.
Глава ФИФА выразил сомнения в проведении матчей чемпионата Испании в США
  • © Mutsu Kawamori
  • globallookpress.com

«Я бы предпочёл увидеть в США отличные матчи MLS (Главная футбольная лига США и Канады), чем игры чемпионата Испании. В футболе общий принцип состоит в том, что ты играешь домашние матчи дома, а не в чужой стране», — цитирует Инфантино ESPN.

Он также объявил, что ФИФА пока не получала от руководства испанской Примеры запроса на проведение матчей за рубежом. Глава ФИФА отметил, что у руководителей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) есть время до 5 января, чтобы ответить на просьбу функционеров чемпионата Испании.

Ранее ФИФА выступила против проведения матчей испанской Примеры в США.

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