В РПЛ заявили об ужесточении требований к стадионам клубов

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал об ужесточении требований к стадионам клубов со следующего сезона.
В РПЛ заявили об ужесточении требований к стадионам клубов
  • РИА Новости

«Со следующего года лига будет принимать активное участие в лицензировании клубов. Лицензию на участие в РПЛ будут получать лишь те команды, чьи стадионы будут полностью соответствовать всем нормам лиги. В первую очередь речь идёт о клубах, которые выходят из ФНЛ. В противном случае эти коллективы не смогут заявиться в РПЛ», — заявил Прядкин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Енисей» и «Спартак» могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске.

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