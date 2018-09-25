«Енисей» и «Спартак» могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске

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Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил, когда станет известно решение по вопросу проведения матча десятого тура «Енисей» — «Спартак» в Красноярске.
«Енисей» и «Спартак» могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске
  • РИА Новости

«Вопрос проведения игры на стадионе в Красноярске будет принят по итогам ближайшего тестового матча «Енисея», — сказал Мейтин журналистам.

Встреча «Енисей» — «Спартак» запланирована на 7 октября 2018 года.

По информации «Чемпионата», команды планируют обменяться кругами из-за неготовности арены «Енисея» к обеспечению безопасности.

Ранее Александр Мейтин прокомментировал жалобу одной из фанаток московского «Спартака» на задержание более чем на полтора часа после матча восьмого тура РПЛ с ЦСКА.

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