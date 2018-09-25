«Енисей» и «Спартак» могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске
- РИА Новости
«Вопрос проведения игры на стадионе в Красноярске будет принят по итогам ближайшего тестового матча «Енисея», — сказал Мейтин журналистам.
Встреча «Енисей» — «Спартак» запланирована на 7 октября 2018 года.
По информации «Чемпионата», команды планируют обменяться кругами из-за неготовности арены «Енисея» к обеспечению безопасности.
Ранее Александр Мейтин прокомментировал жалобу одной из фанаток московского «Спартака» на задержание более чем на полтора часа после матча восьмого тура РПЛ с ЦСКА.