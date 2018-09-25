Мейтин: детям и женщинам на дерби не стоит ходить на фанатские трибуны

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Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин прокомментировал жалобу одной из фанаток московского «Спартака» на задержание более чем на полтора часа после матча восьмого тура РПЛ с ЦСКА.
Мейтин: детям и женщинам на дерби не стоит ходить на фанатские трибуны
  • РИА Новости

«Это вызвано несколькими факторами, находящимися в сфере компетентности полиции. Во-первых, нужно было время, чтобы выявить нарушителей на трибуне. Во-вторых, избежать столкновения болельщиков противоборствующих команд. Да, мы понимаем, что на улице холодно, на трибунах есть дети и женщины, но всё же люди, которые идут на такие матчи на фанатские трибуны, должны понимать, что могут столкнуться с подобными неудобствами. Если сразу выпустить всех, кто нарушил во время игры правила поведения, завтра всё станет намного хуже. Моё личное мнение — детям и женщинам на такие матчи не стоит ходить на фанатские трибуны», — заявил Мейтин журналистам.

По итогам матча ЦСКА — «Спартак» было составлено около 50 протоколов за нарушение правил на стадионе.

Ранее нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов отметил поддержку болельщиков в свой адрес.

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