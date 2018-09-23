Чалов: обстановка на трибунах — кайф

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов отметил поддержку болельщиков в свой адрес.

«Большое спасибо фанатам, что они так лестно отзываются обо мне. Делаю всё, что в моих силах, стараюсь не обращать внимания на то, что говорят вокруг», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Он также поделился впечатлениями от атмосферы на трибунах во время столичного дерби со «Спартаком».

«Обстановка на трибунах — кайф. Хорошо, когда столько фанатов на трибунах. Дерби — это что-то особенное, сверхэмоциональное», — заключил Чалов.

Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что команда была готова к игре столичного ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ.