Восемь мячей, дубль Шатова и возвращение Кокорина: чем запомнился матч восьмого тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»

Лидер турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» в матче восьмого тура уверенно обыграл действующего чемпиона страны — «Локомотив». Питерцы поразили ворота соперника пять раз, а пропустили трижды. При этом главным героем в составе хозяев стал оформивший дубль Олег Шатов. А в концовке встречи впервые за полгода на поле вышел восстановившийся после травмы Александр Кокорин.

«Локомотив» без Крыховяка и Кокорин на скамейке запасных

Воскресенье выдалось для российских футбольных болельщиков максимально насыщенным. Составители календаря РПЛ поставили на один день сразу два матча восьмого тура с участием топ-команд. Открывала программу встреча между действующим чемпионом — «Локомотивом» и лидирующим в турнирной таблице «Зенитом» в Санкт-Петербурге. А немного позже в Москве состоялось столичное дерби ЦСКА — «Спартак».

Для железнодорожников матч с «Зенитом» был, возможно, последним шансом не отпустить лидера на опасное расстояние. На старте сезона подопечные Юрия Сёмина потеряли слишком много очков и скатились во вторую половину турнирной таблицы.

Вдобавок команда неудачно стартовала в Лиге чемпионов, потерпев разгромное поражение от «Галатасарая». Зато у москвичей было больше времени на отдых — ведь «Зенит» свой матч Лиги Европы с «Копенгагеном» провёл в четверг вечером.

Несмотря на это все лидеры питерцев появились на поле, а на скамейке запасных оказались восстановившиеся после травм Эмануэль Маммана и Александр Кокорин. Остался в запасе и Клаудио Маркизио.

Для «Локо» главной потерей стала дисквалификация Гжегожа Крыховяка за удаление в матче предыдущего тура с «Динамо». Поляк за короткое время стал настоящим лидером команды, и без него железнодорожникам пришлось нелегко.

В результате Крыховяка в Питере заменил молодой Дмитрий Баринов. Зато в основе оказался другой именитый новичок красно-зелёных — Бенедикт Хёведес. Сёмин, как и в Турции, решил сыграть в три центральных защитника, а на левый фланг отправил Брайана Идову. На острие нападения вернулся Фёдор Смолов.

Чудо-гол Шатова и точный удар Баринова

«Локомотив» с первых минут ожидаемо сел в оборону, делая ставку на контратаки. Хозяева же начали осаду «крепости» соперника, и уже на 13-й минуте «Зениту» удалось открыть счёт. Олег Шатов, сместившись с левого фланга, нанёс потрясающий обводящий удар в дальний угол. Маринато Гилерме даже не стал прыгать за уходящим мячом.

Тут же Александр Ерохин едва не удвоил преимущество своей команды в счёте, но в данном эпизоде выше всяких похвал сыграл Гилерме.

Казалось, «Локомотиву» будет сложно отыграться, но на 17-й минуте московский коллектив неожиданно забил. Баринов нанёс удар низом в дальний угол из-за пределов штрафной, а Андрей Лунёв явно запоздал с прыжком.

После столь резвого начала соперники взяли паузу. Футболисты азартно боролись друг с другом на всех участках поля и частенько допускали фолы. Ведрану Чорлуке даже разбили нос. Тем не менее главный судья Роман Галимов работал достаточно спокойно и не позволял страстям закипеть.

А в конце первого тайма игра вновь неожиданно раскрылась. Сперва Гилерме совершил целый ряд сейвов, в том числе потащил выстрел Ерохина в упор в ближний угол.

Железнодорожники ответили своей серией атак, в ходе которых на высшем уровне проявил себя уже Лунев. Возможно, у хозяев к перерыву просто накопилась усталость после еврокубкового матча, который состоялся в четверг.

Град голов и удаление Тарасова за три минуты

Однако на второй тайм хозяева вышли полными сил и очень быстро сняли все вопросы относительно исхода встречи. На 48-й минуте момент наконец реализовал Ерохин. После подачи углового Александр головой послал снаряд точно в дальний угол и забил свой четвёртый мяч в текущем сезоне РПЛ.

А вскоре отличился и Дзюба. Защитники «Локо» ошиблись при выполнении искусственного офсайда во время передачи Себастьяна Дриусси, а Артём выиграл борьбу за мяч у Соломона Кверквелии и спокойно отправил снаряд в сетку.

Наконец, на 64-й минуте дубль оформил Шатов. После передачи Ерохина Олег спокойно пробил в дальний угол, а защитники соперника почему-то оказались к этому не готовы. В целом, насыщенная оборона «Локомотива» провела далеко не лучший матч.

Но, к чести железнодорожников, нужно сказать, они не опустили руки даже при разгромном счёте и боролись до самого конца. Алексею Миранчуку помог отличиться рикошет, а за пять минут до финального свистка Смолов преобразовал в гол едва ли не первый имеющийся момент — 3:4.

В промежутке между двумя голами подопечные Сёмина остались в меньшинстве. Вышедший на замену получившему сотрясение мозга Чорлуке Дмитрий Тарасов умудрился в течение трёх минут совершить два жёстких фола и покинул поле.

В меньшинстве гости намеревались сражаться до конца, тем более что Галимов добавил достаточно времени, но точку в матче всё-таки поставил «Зенит». Дриусси присовокупил к результативной передаче гол, после чего уступил место Кокорину.

Александр появился на поле впервые с 15 марта под громогласные аплодисменты болельщиков.

Настоящей овацией арена «Санкт-Петербург» встретила и финальный свисток. «Зенит» одержал седьмую победу в восьми матчах чемпионата страны. «Локомотив» же продолжает лихорадить. После поражения в Питере отставание железнодорожников от первого места выросло до кажущихся критическими 13 очков.