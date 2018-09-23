Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин впервые после травмы вышел на поле в официальном матче.

Знаковое для 27-летнего форварда событие произошло в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».

Кокорин, получивший тяжёлую травму в марте в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг», вышел на замену на 92-й минуте вместо аргентинца Себастьяна Дриусси, но не успел отличиться результативными действиями.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 5:3.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.