Кокорин впервые после травмы вышел на поле в официальном матче

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин впервые после травмы вышел на поле в официальном матче.
Кокорин впервые после травмы вышел на поле в официальном матче
  • РИА Новости

Знаковое для 27-летнего форварда событие произошло в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».

Кокорин, получивший тяжёлую травму в марте в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг», вышел на замену на 92-й минуте вместо аргентинца Себастьяна Дриусси, но не успел отличиться результативными действиями.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 5:3.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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