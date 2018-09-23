Испытание чемпионом: «Зенит» встречается с «Локомотивом» в матче восьмого тура РПЛ
- РИА Новости
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23 сентября 2018
Очередная позиционная атака «Зенита». Пока хозяева гораздо больше владеют мячом, их соперники уповают на резкие выходы из обороны. Правда, взломать оборону «Локо» пока не получается. (7')
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Весьма активное начало встречи. Команды поочерёдно обмениваются атаками, темп практически не сбавляется. Но опасных моментов пока нет. А вот и первое нарушение. Игроки «Зенита» действовали слишком жёстко. (6')
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Первый удар по воротам. «Локомотив» организовал контратаку, в результате которой шанс пробить получил Баринов. Мимо. (5')
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На первых минутах «Зенит» действует гораздо активнее. Атаки санкт-петербуржцев строятся через Дзюбу. Но до удара довести пока не получается. (4')
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Впервые за игру мяч оказался в штрафной одной из команд. Дзюба пытался продавить защитника соперников, но неудачно. Контратака «Локомотива» также не получилась. (3')
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А вот и первая массированная атака «Зенита». Дзюба получил мяч на правом фланге и попытался обыграть Чорлуку. Это у него не получилось. Эпизод закончился забавными объятиями между россиянином и хорватом. (2')
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Железнодорожники начинают с длинного заброса. Точным он не получился. «Зенит» быстро перехватил мяч, но долго удерживать его не смог. Очередная попытка найти передачей Смолова завершилась ничем. (1')
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«Локомотив» начинает с центра поля. Старт матча. (1')
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Футболисты на поле. Торжественная церемония приветствия завершилась, Иванович и Денисов обменялись вымпелами, а мы ждём стартового свистка.
Вышли #ЗенитЛокоpic.twitter.com/cLDZBoNEZM— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 сентября 2018 г.
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А железнодорожники провели разминку и уже готовы выйти на поле.
Закончили разминку.— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 сентября 2018 г.
15 минут до #ЗенитЛокоpic.twitter.com/k12UrpBYOa
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