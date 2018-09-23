Испытание чемпионом: «Зенит» встречается с «Локомотивом» в матче восьмого тура РПЛ

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» на своём поле принимает московский «Локомотив». Лидер первенства постарается одержать вторую победу подряд и увеличить отрыв от ближайшего конкурента до семи очков, а действующий чемпион — прервать безвыигрышную серию из трёх матчей и вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

РИА Новости