Испытание чемпионом: «Зенит» встречается с «Локомотивом» в матче восьмого тура РПЛ

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Сергей Стариков
В матче восьмого тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» на своём поле принимает московский «Локомотив». Лидер первенства постарается одержать вторую победу подряд и увеличить отрыв от ближайшего конкурента до семи очков, а действующий чемпион — прервать безвыигрышную серию из трёх матчей и вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испытание чемпионом: «Зенит» встречается с «Локомотивом» в матче восьмого тура РПЛ
  • РИА Новости
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Автообновление

  • 23 сентября 2018

    Очередная позиционная атака «Зенита». Пока хозяева гораздо больше владеют мячом, их соперники уповают на резкие выходы из обороны. Правда, взломать оборону «Локо» пока не получается. (7')

  • Весьма активное начало встречи. Команды поочерёдно обмениваются атаками, темп практически не сбавляется. Но опасных моментов пока нет. А вот и первое нарушение. Игроки «Зенита» действовали слишком жёстко. (6')

  • Первый удар по воротам. «Локомотив» организовал контратаку, в результате которой шанс пробить получил Баринов. Мимо. (5')

  • На первых минутах «Зенит» действует гораздо активнее. Атаки санкт-петербуржцев строятся через Дзюбу. Но до удара довести пока не получается. (4')

  • Впервые за игру мяч оказался в штрафной одной из команд. Дзюба пытался продавить защитника соперников, но неудачно. Контратака «Локомотива» также не получилась. (3')

  • А вот и первая массированная атака «Зенита». Дзюба получил мяч на правом фланге и попытался обыграть Чорлуку. Это у него не получилось. Эпизод закончился забавными объятиями между россиянином и хорватом. (2')

  • Железнодорожники начинают с длинного заброса. Точным он не получился. «Зенит» быстро перехватил мяч, но долго удерживать его не смог. Очередная попытка найти передачей Смолова завершилась ничем. (1')

  • «Локомотив» начинает с центра поля. Старт матча. (1')

  • Футболисты на поле. Торжественная церемония приветствия завершилась, Иванович и Денисов обменялись вымпелами, а мы ждём стартового свистка.

  • А железнодорожники провели разминку и уже готовы выйти на поле.

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