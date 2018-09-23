«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 5:3 в матче РПЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 5:3 в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев поля.

«Зенит» забил первым: на 13-й минуте отличился Олег Шатов. «Локомотив» смог восстановить паритет на 17-й минуте благодаря голу Дмитрия Баринова.

После перерыва хозяева поля трижды поразили ворота гостей. На 48-й минуте забил Александр Ерохин, на 57-й — Артём Дзюба, а на 64-й Шатов оформил дубль.

«Локомотив» смог отыграть два мяча благодаря голам Алексея Миранчука и Фёдора Смолова на 74-й и 85-й минутах.

На 90-й минуте Себастьян Дриусси увеличил преимущество «Зенита», тем самым установив итоговый счёт матча.

Железнодорожники завершали матч вдесятером. Красную карточку на 82-й минуте получил Дмитрий Тарасов.

В девятом туре «Зенит» на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Локомотив» на своём поле примет грозненский «Ахмат».

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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