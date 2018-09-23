Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч восьмого тура РПЛ
- @zenit_spb
С первых минут на поле стадиона «Санкт-Петербург» в составе «Зенита» выйдут Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Себастьян Дриусси и Артём Дзюба.
В стартовом составе «Локомотива» выйдут Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия, Бенедикт Хёведес, Брайан Идову, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш и Фёдор Смолов.
Матч состоится 23 сентября. Начало — в 16:30.
Ранее Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».