Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч восьмого тура РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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С первых минут на поле стадиона «Санкт-Петербург» в составе «Зенита» выйдут Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Себастьян Дриусси и Артём Дзюба. В стартовом составе «Локомотива» выйдут Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия, Бенедикт Хёведес, Брайан Идову, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш и Фёдор Смолов. Матч состоится 23 сентября. Начало — в 16:30. Ранее Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».