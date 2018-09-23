Нигматуллин сделал прогноз матча «Зенит» — «Локомотив»

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сделал прогноз матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

«Предстоящий матч «Зенита» и «Локомотива» — один из центральных матчей этого тура — обещает быть очень интересным. Думаю, что «Зенит» победит со счетом 2:1», — цитирует экс-голкипера Sport24.

Нигматуллин также выразил надежду, что красно-зелёные начнут прибавлять в игре.

«Тем не менее пока ситуация оптимизма не вызывает, что отражается в моём прогнозе», — добавил он.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня в 16:30 на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее футболист «Локомотива» Идову прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом».