Нигматуллин сделал прогноз матча «Зенит» — «Локомотив»

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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сделал прогноз матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
Нигматуллин сделал прогноз матча «Зенит» — «Локомотив»
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«Предстоящий матч «Зенита» и «Локомотива» — один из центральных матчей этого тура — обещает быть очень интересным. Думаю, что «Зенит» победит со счетом 2:1», — цитирует экс-голкипера Sport24.

Нигматуллин также выразил надежду, что красно-зелёные начнут прибавлять в игре.

«Тем не менее пока ситуация оптимизма не вызывает, что отражается в моём прогнозе», — добавил он.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня в 16:30 на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее футболист «Локомотива» Идову прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом».

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