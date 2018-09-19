Футболист «Локомотива» Идову прокомментировал грядущий матч с «Зенитом»

Футболист «Локомотива» Брайан Идову в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал грядущий матч с «Зенитом».

«Самое главное — вынести положительные моменты от поражения в Стамбуле, разберём все ошибки», — заявил он.

По его словам, у «Локомотива» ещё очень много матчей в Лиге чемпионов, и надо исправлять ситуацию в чемпионате России.

«Будем стараться улучшить наше положение изо всех сил. И из сегодняшнего поединка вынесем весь позитив», — добавил он.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 сентября.

Ранее Идову высказался о причинах поражения команды в матче ЛЧ с «Галатасараем».

Также ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России по футболу в матче с национальной командой Чехии со счётом 5:1.