Футболист «Локомотива» Идову прокомментировал грядущий матч с «Зенитом»

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Футболист «Локомотива» Брайан Идову в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал грядущий матч с «Зенитом».
Футболист «Локомотива» Идову прокомментировал грядущий матч с «Зенитом»
  • Reuters

«Самое главное — вынести положительные моменты от поражения в Стамбуле, разберём все ошибки», — заявил он.

По его словам, у «Локомотива» ещё очень много матчей в Лиге чемпионов, и надо исправлять ситуацию в чемпионате России.

«Будем стараться улучшить наше положение изо всех сил. И из сегодняшнего поединка вынесем весь позитив», — добавил он.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 сентября.

Ранее Идову высказался о причинах поражения команды в матче ЛЧ с «Галатасараем».

Также ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России по футболу в матче с национальной командой Чехии со счётом 5:1.

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