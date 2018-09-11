Ветеран ЦСКА прокомментировал победу сборной России в матче против команды Чехии
- РИА Новости
«Просто великолепная игра, захватывающая — настоящий футбол», — заявил он.
По его словам, у нынешней сборной не осталось ничего общего с командой, которая была до чемпионата мира по футболу 2018 года.
Пономарёв добавил, что россияне отработали оба тайма «на полную катушку».
Ранее главный тренер сборной Турции по футболу, экс-наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу в беседе с ФАН заявил о важности матча с Россией в рамках Лиги наций.