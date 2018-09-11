Ветеран ЦСКА прокомментировал победу сборной России в матче против команды Чехии

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Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России по футболу в матче против национальной команды Чехии со счётом 5:1.
Ветеран ЦСКА прокомментировал победу сборной России в матче против команды Чехии
  • РИА Новости

«Просто великолепная игра, захватывающая — настоящий футбол», — заявил он.

По его словам, у нынешней сборной не осталось ничего общего с командой, которая была до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Пономарёв добавил, что россияне отработали оба тайма «на полную катушку».

Ранее главный тренер сборной Турции по футболу, экс-наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу в беседе с ФАН заявил о важности матча с Россией в рамках Лиги наций.

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