Ветеран ЦСКА прокомментировал победу сборной России в матче против команды Чехии

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России по футболу в матче против национальной команды Чехии со счётом 5:1.

«Просто великолепная игра, захватывающая — настоящий футбол», — заявил он.

По его словам, у нынешней сборной не осталось ничего общего с командой, которая была до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Пономарёв добавил, что россияне отработали оба тайма «на полную катушку».

Ранее главный тренер сборной Турции по футболу, экс-наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу в беседе с ФАН заявил о важности матча с Россией в рамках Лиги наций.