Смена приоритета: почему клубы РПЛ и ФНЛ стали доверять молодым российским футболистам

По итогам восьми туров нового сезона РПЛ в число 14 лучших бомбардиров турнира входят сразу три российских футболиста в возрасте до 23 лет. При этом доверие к молодым отечественным игрокам постепенно становится трендом не только Премьер-лиги, но и ФНЛ. RT разбирался, почему сложилась такая тенденция и каковы перспективы восходящих звёзд.

Тотальное доверие

Список лучших бомбардиров РПЛ по итогам первых восьми туров не может не радовать отечественных любителей футбола, ведь в числе 14 человек, забивших три и более мяча, числятся сразу десять россиян.

Возглавляет гонку бомбардиров 20-летний нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, на счету которого уже шесть голов. Из других молодых россиян в снайперский топ попали 22-летний Зелимхан Бакаев («Арсенал») и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), которому нет даже 19. Оба отличились по три раза.

Однако радует не столько присутствие молодых отечественных футболистов в числе лучших бомбардиров первенства, сколько их реальная востребованность в клубах Премьер-лиги.

Если раньше команды РПЛ опасались доверять неопытным исполнителям, то в данный момент молодые россияне не просто числятся в коллективах элитного дивизиона, но и регулярно выходят на поле.

Лишь четыре команды РПЛ на старте сезона обошлись без отечественных футболистов в возрасте до 23 лет: «Зенит», «Ахмат», «Динамо» и «Енисей».

Остальные используют молодёжь достаточно активно и смело, причём речь идёт не только о коллективах, решающих приземлённые задачи, но и сильнейших командах страны.

Например, Массимо Каррера в «Спартаке» доверяет сразу троим воспитанникам клуба 1998 года рождения: Александру Максименко, Николаю Рассказову и Александру Ломовицкому. А в двух последних матчах, в том числе в игре с «Рапидом» в Лиге Европы, тренерский штаб предоставил игровое время талантливому 18-летнему полузащитнику Михаилу Игнатову.

О его сверстнике Сулейманове из «Краснодара» уже говорилось выше. Тренерский штаб южан не стесняется доверять не только Магомеду-Шапи, но и 19-летнему Ивану Игнатьеву. Оба фактически призваны заменить ушедшего в «Локомотив» Фёдора Смолова, который до недавних пор считался едва ли не главной звездой российского футбола.

Не обходится без молодых россиян и Юрий Сёмин. Лидерами железнодорожников ещё в прошлом сезоне стали братья Миранчук, которым нет и 23. Регулярно получают игровую практику 22-летний Дмитрий Баринов и 20-летний Михаил Лысов.

Однако активнее других привлекает молодых россиян Виктор Гончаренко в обновлённом ЦСКА. Глядя на игру Фёдора Чалова, Ильзата Ахметова, Ивана Облякова, Никиты Чернова и Тимура Жамалетдинова, кажется, что они защищают цвета армейцев не первый сезон, а между тем молодёжь заиграла в основе красно-синих совсем недавно. Своим в их компании смотрелся бы и Александр Головин 1996 года рождения, но летом он за €30 млн перебрался в «Монако».

Экономия как шанс

Таким образом, доверие молодым игрокам в РПЛ — уже сложившаяся тенденция. И как ни странно за это болельщики могут поблагодарить падение рубля. В последние годы в российском футболе водится куда меньше средств, чем раньше, и клубы уже не могут позволить себе приобретение дорогостоящих легионеров.

Красноречивая статистка: летом клубы Премьер-лиги суммарно потратили на трансферы «всего» €65 млн. При этом более половины (девять) обошлись расходами до миллиона, в том числе считающийся самым богатым клубом страны «Зенит».

Питерцы ограничились подписанием Клаудио Маркизио, который переехал в Россию в качестве свободного агента. А ведь ещё пять лет назад «Зенит» мог заплатить €100 млн за Халка и Акселя Витселя.

Настоящим транжирой на этом фоне выглядит «Краснодар», который выложил €17 млн за Кристиана Куэву, Уроша Спайича и Дмитрия Стоцкого.

«Спартак» потратил €9,5 млн на Самуэля Жиго и Александра Ташаева, но после вылета из Лиги чемпионов был вынужден продать свою главную звезду Квинси Промеса, чтобы не нарушить правила УЕФА по финансовому фэйр-плэй.

А принципиальный соперник красно-белых ЦСКА на протяжении нескольких лет вовсе не тратил на трансферы ни копейки, предпочитая варианты с арендованными футболистами и свободными агентами. Армейцы были вынуждены пойти на такую экономию после открытия собственного стадиона, за строительство которого необходимо выплачивать кредит.

Теперь в условиях кризиса топ-клубы в России обращают внимание на собственных воспитанников. При этом и «Спартак», и ЦСКА могут похвастать продуктивно работающими академиями.

А о суперсовременной академии «Краснодара» не раз высказывались в восторженных тонах даже в Европе. В своё время владелец клуба Сергей Галицкий заявил, что хочет видеть в составе команды 11 собственных воспитанников, и Игнатьев с Сулеймановым стали фактически «первыми ласточками». К тому же возглавляет южан Мурад Мусаев, который ранее тренировал «молодёжку» «Краснодара».

Некоторые же клубы в сложившейся ситуации начали зарабатывать на продаже молодых талантов.

Самый яркий пример — «Уфа». В Башкирии не скрывают, что ставят своей задачей воспитание игроков «на вырост». В результате клуб уже дал дорогу в большой футбол Андрею Лунёву («Зенит»), Ивану Облякову (ЦСКА) и Александру Зинченко («Манчестер Сити»). Последний в прошлом сезоне стал чемпионом Англии.

Прямо сейчас в составе «Уфы» подрастает новый талант — 19-летний защитник юношеской сборной России Игорь Дивеев. Им уже интересуется лондонский «Арсенал».

Таким образом, новая тактика Башкирии, которая начала зарабатывать на продаже футболистов, уже приносит первые плоды. А ведь прежде региональные клубы, которые получали деньги из бюджета, не имели такой необходимости. Государственное финансирование футбола — вопрос дискуссионный, но его урезание в каком-то смысле идёт отечественному спорту на пользу.

Тренд на молодых в ФНЛ

С недавних пор достаточно молодых россиян не только в Премьер-лиге, но и в ФНЛ. В новом сезоне в подэлитном дивизионе выступают сразу три фарм-клуба: «Спартак-2», «Краснодар-2» и «Зенит-2», где упор сделан на юных отечественных футболистов.

При этом москвичи и краснодарцы идут в числе лидеров ФНЛ. Южане же в дебютном сезоне умудряются бить возрастные рекорды. Так, в матче четвёртого тура с «Тюменью» средний возраст игроков команды составлял всего 19 лет, что стало новым рекордом ФНЛ.

Ещё одной молодёжной командой ФНЛ в новом сезоне стало «Чертаново». Клуб в первую очередь ставит перед собой задачу растить футболистов для последующей перепродажи. И прошлой весной московский коллектив впервые в истории пробился в подэлитную лигу. Казалось, на новом уровне у молодой команды могут возникнуть проблемы, но пока чертановцы в ФНЛ выглядят весьма достойно.

Особенно хороша пара нападающих Владислав Сарвели — Антон Зиньковский: на двоих они забили уже десять мячей. При этом костяк команды составляют 19—21-летние футболисты. Не исключено, что по окончании сезона некоторые из них переберутся в клубы Премьер-лиги, причём, не только отечественной. В клубе уже признались, что английский «Манчестер Юнайтед» интересуется сразу четырьмя игроками «Чертаново».