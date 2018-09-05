Федун: удивился, что Промес выбрал «Севилью»

Президент московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что клубу предлагали подписать контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, перешедшим летом в санкт-петербургский «Зенит».

«Маркизио нам предлагали, но мы посчитали, что он ничем не лучше наших полузащитников», — сказал Федун журналистам.

Он также остался удивлён, что голландский полузащитник Квинси Промес перешёл из «Спартака» в испанскую «Севилью», хотя у него были более финансово выгодные предложения из Китая и Англии.

«У Промеса были предложения из Китая и Англии. И они были лучше и выгоднее, чем условия испанцев. Так что я удивился, что он выбрал «Севилью», — заявил Федун.

Ранее Леонид Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников «Спартака».