Федун: удивился, что Промес выбрал «Севилью»

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Президент московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что клубу предлагали подписать контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, перешедшим летом в санкт-петербургский «Зенит».
Федун: удивился, что Промес выбрал «Севилью»
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«Маркизио нам предлагали, но мы посчитали, что он ничем не лучше наших полузащитников», — сказал Федун журналистам.

Он также остался удивлён, что голландский полузащитник Квинси Промес перешёл из «Спартака» в испанскую «Севилью», хотя у него были более финансово выгодные предложения из Китая и Англии.

«У Промеса были предложения из Китая и Англии. И они были лучше и выгоднее, чем условия испанцев. Так что я удивился, что он выбрал «Севилью», — заявил Федун.

Ранее Леонид Федун рассказал, кем заменит травмированных центральных защитников «Спартака».

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