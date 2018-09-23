«Мы ещё не забрали «чемпионский пояс»: что говорили после матча «Зенит» — «Локомотив» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал заслуженной победу своих подопечных над «Локомотивом» со счётом 5:3 в матче РПЛ. Он также отметил, что не спешит причислять свою команду к претендентам на чемпионство, несмотря на уверенное лидерство в турнирной таблице. Наставник железнодорожников Юрий Сёмин в ответ заявил, что «Зенит» превзошёл москвичей в агрессии, а также прокомментировал слухи о возможной отставке. О чём говорили после центрального матча восьмого тура чемпионата России — в материале RT.

Воскресный игровой день РПЛ обещал подарить два матча с приставкой «супер». Открывала день встреча между действующим чемпионом России и лидером текущего первенства. Если после первого тайма была зафиксирована ничья, то во втором «Зенит» превратил своё преимущество в голы, забив три мяча за первые 20 минут второй половины матча. «Локомотив» вернул интригу, но свести игру хотя бы к ничьей москвичам не удалось.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен и игрой команды, и итоговым результатом.

«Мы забили много, создали ещё больше. Хорошая игра, мячи. В обороне не так плохо мы играли, как это отражено в графе «пропущенные голы». Рикошеты, необязательная ошибка, хороший удар издали... Ну что делать? Конечно, обидно столько пропускать и доводить игру до такой нервотрёпки. Но это по счёту, а по самой игре — мы действовали хорошо, выглядели намного лучше и по качеству, и по количеству создаваемых моментов. Абсолютно заслуженная победа. Хотелось доставить зрителям удовольствие, и я думаю, что они его получили», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Он также высказал мнение, что второй и третий голы железнодорожников никак не соответствовали происходящему на поле. Семак также выразил сомнения в справедливости забитого Фёдором Смоловым мяча, которому, по мнению наставника, предшествовало нарушение правил на Эрнани.

«Я не думаю, что сильно повлияли на игру те два гола «Локомотива» после счёта 4:1. Мы и дальше создавали моменты. Да, появилась какая-то нервозность. Но голы не вытекали из игры, был рикошет, и надо посмотреть, был ли фол в центре поля. Конечно, если это наш футболист там ошибся, то нельзя так играть. Будем разговаривать. В принципе, каждый может ошибиться, нет в этом ничего страшного», — заявил Семак.

Наставник «Зенита» не стал обвинять в пропущенных мячах вратаря Андрея Лунёва, который в семи стартовых поединках позволил соперникам забить всего два мяча.

«Мне не показалось, что Лунёв сегодня сыграл неуверенно. Он сыграл хорошо. Один гол — это был рикошет. И что он мог сделать? Да, мы сыграли ненадёжно в обороне, но пусть лучше залетает в таком матче, чем тогда, когда счёт будет иным», — приводит слова Семака «Чемпионат».

По его мнению, преждевременно говорить, что «Зенит», обыграв действующего чемпиона России, является главным претендентом на титул. Специалист также вспомнил домашнее поражение «Зенита» от «Локомотива» в прошлом сезоне со счётом 0:3, хотя сам Семак был тогда главным тренером «Уфы».

«Нет, «Зенит» не забрал «чемпионский пояс». Хорошо, что реабилитировались за прошлое домашнее поражение от «Локомотива». Стараемся всегда играть хорошо для наших болельщиков, но это лишь шажочек на большом пути. Пока рано говорить о распределении мест. Мы не единственные претенденты на чемпионство, у нас есть много сильных соперников. Каждая команда в лиге может обыграть каждую», — отметил Семак.

Главный тренер железнодорожников среди причин поражения назвал слабую игру в обороне, неудачные действия в единоборствах, а также тот факт, что игроки «Локомотива» не справились с главной ударной силой петербуржцев — Артёмом Дзюбой.

«Мы не лучшим образом играем в обороне, причём всей командой, а не только защитники и полузащитники. Оборона зависит от игры всех футболистов. Мы проиграли очень много единоборств именно в зоне атаки «Зенита». Дзюба выиграл практически все мячи, которые до него доходили, и это самая главная причина сегодня. Мы ничего не смогли с ним сделать», — приводит слова Сёмина «Матч Премьер».

Он также назвал справедливым удаление полузащитника Дмитрия Тарасова, который получил две жёлтые карточки спустя несколько минут после выхода на замену. Наставник железнодорожников встал на сторону Тарасова в эпизоде со второй жёлтой карточкой за фол на Дзюбе.

«Две жёлтые карточки Тарасова справедливые. И первая, и вторая — не было никаких судейских ошибок. Но в эпизоде со второй карточкой, наверное, он правильно действовал. Может быть, в эпизоде с первой не нужно было делать такой фол», — отметил Сёмин.

Он также ответил на вопрос о своей возможной отставке после неудачного старта в сезоне 2018/2019 — «Локомотив» занимает одиннадцатое место в РПЛ, а также потерпел крупное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

«Планирую ли продолжать работу с командой? В обязательном порядке... В обязательном», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В отличие от Семака защитник «Зенита» Бранислав Иванович остался недоволен игрой команды в прошедшем матче.

«Команда довольна результатом, но не думаю, что мы должны быть довольны игрой. После этой победы мы должны задуматься и поменяться. Думаю, игра понравилась болельщикам. Но с профессиональной точки зрения «Зенит» не должен быть доволен», — сказал Иванович изданию Sport24.

Он также добавил, что команда не имеет права терять концентрацию, даже если результат встречи это позволяет. По его мнению, топ-команды не допускают расслабленности по ходу матча.

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«Не первый раз мы расслабляемся по ходу игры, недорабатываем. В мелочах надо добавлять. Если мы хотим быть серьёзной командой, то не должны допускать такие ошибки», — заявил Иванович.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал своё удаление. Он провёл дебютный матч в новом сезоне, который завершился для него спустя четыре минуты.

«Было ли удаление? Если судья назначил, значит — было», — цитирует полузащитника Sport24.

Своего рода дебютным также стал матч и для нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который впервые вышел на поле после разрыва крестообразных связок колена, полученного в мартовском матче Лиги Европы.

«Ощущения отличные. Был в предвкушении возвращения на поле, много тренировался и наконец-то вернулся в режим команды», — прокомментировал Кокорин своё возвращение Sport24.

Он также признался, что всегда испытывает страх идти в стыки, который пропадает после первого вступления в единоборство.

«Я и без травм боюсь идти в стыки, поэтому ничего сейчас не поменялось. Это всё психология. До первого стыка есть страх, а потом забываешь», — сказал Кокорин.