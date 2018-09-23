За место в тройке: ЦСКА проигрывает «Спартаку» в восьмом туре чемпионата России по футболу

В рамках восьмого тура чемпионата России по футболу состоится самое интересное московское дерби — матч между ЦСКА и «Спартаком». Если армейцы одолеют красно-белых, то обгонят их в турнирной таблице и поднимутся на третье место. Если же победу одержат подопечные Массимо Карреры, то они займут вторую строчку по итогам тура. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

РИА Новости

© Александр Вильф