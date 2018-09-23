За место в тройке: ЦСКА проигрывает «Спартаку» в восьмом туре чемпионата России по футболу

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
В рамках восьмого тура чемпионата России по футболу состоится самое интересное московское дерби — матч между ЦСКА и «Спартаком». Если армейцы одолеют красно-белых, то обгонят их в турнирной таблице и поднимутся на третье место. Если же победу одержат подопечные Массимо Карреры, то они займут вторую строчку по итогам тура. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
За место в тройке: ЦСКА проигрывает «Спартаку» в восьмом туре чемпионата России по футболу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 23 сентября 2018

    Уходим на перерыв.

  • Мельгарехо навесил в штрафную армейцев, но Зобнин неточно сыграл головой. На этом первый тайм закончился.

  • На поле возникла дымка, в которой едва можно было разглядеть, как Чалов опрокинул Боккетти.

  • «Спартак» прессингует в последние минуты первого тайма.

  • Обляков издали пробил со штрафного, Фернандес подобрал мяч и отдал пас Дзагоеву. Полузащитник не попал по воротам с шести метров.

  • Бекао наступил на ногу Джикии и получил запоздалую жёлтую карточку. Вскоре был наказан за игру рукой Самедов.

  • «Спартак» играет по счёту и просто перепасовывает мяч на своей половине поля. Мельгарехо так и вовсе молча наблюдает за игрой.

  • Армейцы сникли после пропущенного мяча, не идёт у них прежняя весёлая позиционка.

  • Судья Сергей Карасёв сегодня обходится без карточек. Впрочем, и фолов не так много, чтобы за них можно было наказывать.

  • Красно-белые ощутимо проигрывали по владению мячом и атакующим действиям, но всё равно теперь ведут в счёте.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить