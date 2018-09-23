За место в тройке: ЦСКА проигрывает «Спартаку» в восьмом туре чемпионата России по футболу
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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23 сентября 2018
Уходим на перерыв.
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Мельгарехо навесил в штрафную армейцев, но Зобнин неточно сыграл головой. На этом первый тайм закончился.
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На поле возникла дымка, в которой едва можно было разглядеть, как Чалов опрокинул Боккетти.
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«Спартак» прессингует в последние минуты первого тайма.
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Обляков издали пробил со штрафного, Фернандес подобрал мяч и отдал пас Дзагоеву. Полузащитник не попал по воротам с шести метров.
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Бекао наступил на ногу Джикии и получил запоздалую жёлтую карточку. Вскоре был наказан за игру рукой Самедов.
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«Спартак» играет по счёту и просто перепасовывает мяч на своей половине поля. Мельгарехо так и вовсе молча наблюдает за игрой.
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Армейцы сникли после пропущенного мяча, не идёт у них прежняя весёлая позиционка.
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Судья Сергей Карасёв сегодня обходится без карточек. Впрочем, и фолов не так много, чтобы за них можно было наказывать.
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Красно-белые ощутимо проигрывали по владению мячом и атакующим действиям, но всё равно теперь ведут в счёте.
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