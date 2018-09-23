Невероятный гол Фернандо и первая ничья за пять лет: чем запомнилось дерби ЦСКА и «Спартака»

ЦСКА и «Спартак» разошлись миром в матче восьмого тура РПЛ. Впервые за пять лет команды сыграли вничью. Красно-белые вышли вперёд в середине первого тайма благодаря красивому удару Фернандо со штрафного. Армейцы отыгрались после перерыва. Голом в их составе отметился новичок команды Никола Влашич.

Кризис «Спартака» и напутствие Вернблума

В начале сезона казалось, что ЦСКА и «Спартак» будут решать диаметрально противоположные задачи. Состав армейцев обновился более чем наполовину, в то время как красно-белые сохранили всех своих лидеров и вдобавок приобрели Самуэля Жиго.

Однако по прошествии пары месяцев настроения болельщиков двух команд сильно изменились. «Спартак» потерял Жиго из-за тяжёлой травмы и Квинси Промеса, который ушёл в «Севилью». К тому же у красно-белых началась полоса неудач и скандалов.

За лайки к посту известного актёра Дмитрия Назарова были отстранены от тренировок с основным составом Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Первый к тому же разводится с женой.

Оба футболиста не поехали на матч Лиги Европы с «Рапидом», и «Спартак» потерпел поражение при не самой зрелищной игре. Болельщики до конца надеялись, что Массимо Каррера в преддверии дерби вернёт опытных игроков в строй, но этого не произошло.

Большие вопросы вызывала и игра красно-белых. С уходом Промеса команда практически перестала забивать. В РПЛ к седьмому туру «Спартак» не забил с игры ни одного мяча.

Армейцы же быстро набрали ход. Молодой коллектив Виктора Гончаренко в четырёх последних турах чемпионата страны одержал три уверенные победы. Вдобавок голами своих поклонников радует Фёдор Чалов. В пяти последних матчах во всех турнирах он забил семь мячей — больше, чем весь «Спартак». Таким образом, в преддверии дерби именно ЦСКА считали фаворитом матча.

К слову, перед матчем привет своим бывшим партнёрам передал Промес.

«Вперёд, «Спартак»! Мои мысли с тобой!» — написал Квинси в Instagram.

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум также не остался в стороне.

«Вышел на связь, чтобы пожелать вам удачи сегодня. Это, конечно, самые крутые игры в сезоне, вы все об этом знаете. Уверен, вы обыграете их. Подходите к матчу с холодным умом. Выходите на поле и сделайте их! К сожалению, не смогу посмотреть игру, так как у меня матч, но, уверен, вы победите. Удачи!» — сказал Вернблум в видеообращении.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Гол Фернандо и старание Чалова

И ЦСКА действительно начал матч гораздо активнее соперника. Молодые армейцы с первых минут обрушили на ворота принципиального оппонента град быстрых атак. Красно-белые казались растерянными.

В первой половине первого тайма у гостей не получалось практически ничего. У подопечных Карреры наблюдались серьёзные проблемы с переходом из обороны в атаку, и зачастую вся активность шла с левого фланга, на котором расположился Софьян Ханни. К слову, на противоположном краю сыграл опытный Александр Самедов, который был практически незаметен.

А на острие атаки «Спартака» на этот раз действовал не Зе Луиш, а Луис Адриано.

ЦСКА выглядел свежее и мощнее и быстро создал несколько опасных моментов. Особенно хорош был Чалов, который вышел на поле с особым настроем и желанием отличиться в дерби. Не боялся молодой нападающий и лезть в дриблинг. Даже Георгию Джикие с Фёдором приходилось непросто.

Казалось, гол в ворота «Спартака» назревал, но по истечении получаса игры счёт неожиданно открыли красно-белые. И команде вновь помогло специальное оружие — стандартное положение.

Ильзат Ахматов возле своей штрафной сфолил на оппоненте, а Фернандо со стандарта, как рукой, положил мяч в ближнюю девятку ворот ЦСКА. У Игоря Акинфеева не было ни малейшего шанса спасти свою команду.

Пропущенный мяч отрицательно сказался на настрое армейцев. Хозяева продолжали владеть инициативой, но действовали уже без былых эмоций. «Спартак» же, добившись неожиданного преимущества, спокойно оборонялся. К тому же молодые красно-синие порой излишне суетились. Им не хватало хладнокровия и спокойствия.

Награда ЦСКА и замены Карреры

На второй тайм армейцы вышли с ещё большей мотивацией и окончательно прижали соперника к воротам. Из опорной зоны ЦСКА атаки команды умелыми передачами разгонял Ильзат Ахметов. Играющий же рядом с ним Яка Бийол отвечал за разрушение и в целом справился со своей задачей.

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Давление со стороны красно-синих всё нарастало, а «Спартак» откровенно действовал от обороны, впереди полагаясь лишь на забросы в направлении Луиса Адриано. Один раз бразилец даже упал в штрафной после контакта с Бекао, но Сергей Карасёв пенальти назначать не стал.

Не указал на «точку» рефери и после падения в штрафной «Спартака» Чалова.

Тем временем давление ЦСКА вылилось в опаснейший момент у Алана Дзагоева. Полузащитник сборной России с линии штрафной пробил в противоход Александру Максименко. Вратарь красно-белых в данной ситуации не мог сделать ничего, но удача улыбнулась гостям — перекладина.

Но уже через пять минут хозяева всё же забили заслуженный мяч. Никола Влашич получил снаряд от Кирилла Набабкина, легко ушёл от Фернандо и с подкруткой пробил в дальний угол.

Воодушевлённые армейцы понеслись вперёд за победой, но игроки «Спартака» выдержали давление со стороны соперника. Каррера же укрепил опорную зону Артёмом Тимофеевым, а чуть позже бросил в бой и Александра Ташаева, чтобы не позволять Марио Фернандесу спокойно подключаться к атакам.

Гончаренко в ответ выпустил Тимура Жамалетдинова, Арнора Сигурдссона и Такуму Нисимуру. Для японца этот матч стал дебютным в составе армейцев.

ЦСКА до последнего рассчитывал вырвать победу, но сделать этого всё же не смог. Дерби впервые за пять лет завершилось вничью, и этим результатом больше могут быть довольны футболисты «Спартака». В последний раз давние соперники расходились миром ещё в 2013-м на стадионе «Лужники». Та игра завершилась со счётом 2:2.