Вернблум уверен, что ЦСКА обыграет «Спартак» в московском дерби

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за греческий ПАОК, пожелал команде удачи в предстоящем дерби со «Спартаком».

«Вышел на связь, чтобы пожелать вам удачи сегодня. Это, конечно, самые крутые игры в сезоне, вы всё об этом знаете. Уверен, вы обыграете их. Подходите к матчу с холодным рассудком. Выходите на поле и сделайте их! К сожалению, не смогу посмотреть игру, так как у меня матч, но, уверен, вы победите. Удачи!» — приводит слова Вернблума пресс-служба армейцев.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на «ВЭБ Арене» 23 сентября. Начало матча — в 19:00.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины нанесут первый удар по мячу перед дерби ЦСКА — «Спартак».