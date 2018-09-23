Вернблум уверен, что ЦСКА обыграет «Спартак» в московском дерби

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за греческий ПАОК, пожелал команде удачи в предстоящем дерби со «Спартаком».
Вернблум уверен, что ЦСКА обыграет «Спартак» в московском дерби
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Вышел на связь, чтобы пожелать вам удачи сегодня. Это, конечно, самые крутые игры в сезоне, вы всё об этом знаете. Уверен, вы обыграете их. Подходите к матчу с холодным рассудком. Выходите на поле и сделайте их! К сожалению, не смогу посмотреть игру, так как у меня матч, но, уверен, вы победите. Удачи!» — приводит слова Вернблума пресс-служба армейцев.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на «ВЭБ Арене» 23 сентября. Начало матча — в 19:00.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины нанесут первый удар по мячу перед дерби ЦСКА — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить