«Армейцы были мобильнее, перекрывали зоны»: что говорили игроки и тренеры после матча ЦСКА — «Спартак»

Ничья — закономерный результат мачта ЦСКА — «Спартак» в восьмом туре РПЛ. Об этом заявили сами тренеры и игроки команд, отметив, что довольны исходом встречи. При этом футболисты красно-синих добавили, что владели преимуществом на поле, и пообещали обыграть красно-белых по втором круге. Наставник «Спартака» Массимо Каррера, в свою очередь, обратил внимание на самоотдачу своих подопечных и сообщил, что ожидать возвращения Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в основной состав в ближайшее время не стоит.

После мачта ЦСКА — «Спартак», который завершился вничью, первым перед журналистами появился Массимо Каррера. Итальянец выглядел сдержанно, коротко прокомментировал игру и уделил отдельное внимание самоотдаче своей команды.

«Мы пытались играть. Во втором тайме на атаках играл и соперник, но отмечу, что во втором тайме мы играли достойно, владели мячом. Я доволен результатом и доволен самоотдачей своих ребят. Для меня это самое главное, они отдали всю душу на поле», — оценил игру Каррера.

Несмотря на высокий статус матча, главный вопрос журналистов Каррере касался ситуации в клубе. Так, представители СМИ не упустили возможности спросить у итальянского наставника красно-белых о дальнейшей судьбе отлучённых от команды капитана Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко. Оба в середине прошедшей недели были отправлены в дублирующий состав, вместе с которым накануне одержали победу над молодёжным составом армейцев. По словам Карреры, ожидать скорого возвращения старожилов команды в основной состав болельщикам не стоит.

«В ближайшее время — нет. Почему? Потому что я так решил. Вчерашний матч я не смотрел. Не было времени, команда готовилась к матчу с ЦСКА», — заявил итальянец.

Вслед за Каррерой своими эмоциями от игры поделился автор единственного гола красно-белых Фернандо. Бразильский легионер «Спартака» признался, что постоянно тренирует своё фирменное исполнение штрафных ударов.

«В последних двух матчах мне не удавалось забить со штрафного, так что я рад, что принёс команде пользу. Вдвойне приятно, что в дерби. На тренировках я всегда отрабатываю такие удары по 15–20 раз. Конечно, жаль, что мы сегодня не победили. Хотя, думаю, ничья — хороший результат для нас», — подвёл итоги матча Фернандо.

Закономерным результат главного дерби страны назвал и партнёр Фернандо Александр Самедов. Помимо этого, опытный хавбек признался, что план команды на игру против принципиального соперника не сработал.

«Одно очко в гостевом матче с ЦСКА — это хороший результат. Правда, по игре есть немного вопросов. Но игра уже закончилась, двигаемся дальше. Был определённый план на игру, наверное, в плане атаки и контроля мяча он не был выполнен. ЦСКА действовал более мобильно, перекрывал зоны. Не буду раскрывать нашу модель на игру, но она точно не сработала», — признался Самедов.

Поддержал мнение партнёров по команде и Георгий Джикия.

«Ничья — закономерный результат. Двигаемся дальше. Не могу сказать, что ЦСКА чем-то нас удивил. Что ожидали, то и увидели. ЦСКА — крепкая команда, а мы сегодня добились ничьей на выезде. Хотя, естественно, хотели выиграть. Удивил ли «Спартак»? Странный вопрос. Меня моя команда полностью устраивает. Нужно двигаться дальше», — резюмировал игру своей команды новый капитан «Спартака».

«Доминировали, но не смогли победить»

Главный наставник ЦСКА Виктор Гончаренко сразу после матча покинул столицу. Армейский тренер отправился в Борисов, где накануне после продолжительной болезни скончался его друг, председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский. Согласно регламенту лиги, на пресс-конференции Гончаренко заменил его помощник Сергей Овчинников. Он отметил атмосферу на дерби и признался, что результат игры устроил тренерский штаб красно-синих.

«Хочется поблагодарить болельщиков за отличный антураж, думаю, «валидольный» футбол был под стать вывеске матча. Что мы ожидали от «Спартака», то и подтвердилось. Отрадно, что мы играли ровно, без серьёзных провалов. Думаю, можно быть довольными результатом», — прокомментировал исход поединка экс-вратарь.

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Прокомментировал наставник ЦСКА и замены. Так, по словам Овчинникова, во втором тайме тренеры пошли на осознанный риск, желая добиться положительного результата во встрече.

«Замена Алана Дзагоева была вынужденной, ему пока тяжело играть все 90 минут. Что касается выхода Бийоля, да, мы действительно пытались выиграть. Знали, что «Спартак» силён в штрафных, и стремились нивелировать это преимущество», — резюмировал Овчинников.

Своими эмоциями поделился и дебютант матча против «Спартака», полузащитник армейцев Иван Обляков. Молодой хавбек отметил преимущество своей команды над соперником и антураж игры.

«Да, мы имели преимущество. Больше подходили к чужой штрафной, больше атаковали. Не дожали в конце, хотя имели все шансы выиграть. «Спартак» в последние тридцать минут игры практически не мог создать против нас моментов. С уходом Чалова мало что изменилось. Наверное, Федя просто устал, поэтому выпустили Жамалетдинова. Атмосфера прекрасная, крики болельщиков гнали вперёд», — признался Обляков.

Кроме того, футболист 1998 года рождения назвал положительным фактором большое количество его ровесников на поле.

«Да, мы пересекались с ребятами ранее. Это здорово, значит, молодёжный футбол в России живёт и прогрессирует», — рассказал армейский полузащитник.

О доминировании ЦСКА на поле заявил и защитник Никита Чернов. По словам футболиста ЦСКА, соперник успешно воспользовался лишь одним по-настоящему опасным моментом.

«Мы доминировали большую часть матча. У «Спартака» хорошая реализация стандартов, мы это знали. Они этим и воспользовались. По сути, это был их единственный момент. Мы играли хорошо в первом тайме и знали, что если прибавим, то добьёмся успеха. Жаль, что только сравняли, — могли побеждать. Сразу планировали играть первым номером. Понимали, что у них меньше сил после Лиги Европы, поэтому во втором тайме заметно доминировали. Хочу отметить, что сегодняшняя игра — далеко не предел наших возможностей. Во втором круге уверенно победим «Спартак», — резюмировал Чернов.