Сборная России поздравила Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов

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Сборная России по футболу поздравила нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов.
Сборная России поздравила Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Поздравляем Фёдора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов, а ЦСКА — с невероятным камбэком и первым завоёванным очком в текущем розыгрыше», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Чалов стал автором первого гола армейцев в ворота чешской «Виктории» в матче первого тура группового этапа.

Для 20-летнего форварда этот гол стал первым в Лиге чемпионов. Это также его второй гол в еврокубках. В минувшем сезоне Чалов забил лондонскому «Арсеналу» в Лиге Европы.

Чалов стал автором первого гола армейцев в ворота чешской «Виктории» в матче первого тура группового этапа.

Для 20-летнего форварда этот гол стал первым в Лиге чемпионов. Это также его второй гол в еврокубках. В минувшем сезоне Чалов забил лондонскому «Арсеналу» в Лиге Европы.

Ранее Виктор Гончаренко рассказал, как ему удалось мотивировать игроков ЦСКА в перерыве матча с «Викторией».

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