Гончаренко рассказал, как ему удалось мотивировать игроков ЦСКА в перерыве матча с «Викторией»

Главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, каким образом ему удалось настроить своих подопечных на второй тайм матча футбольной Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который «армейцы» начинали с отставанием в два мяча.

«Кого-то при счёте 0:2 надо зажимать, кого-то раскрепощать. У нас был достаточно эмоциональный разговор в раздевалке, но мы рады, что это подействовало. Путём перемен в тактике и замен мы смогли изменить игру», — цитирует специалиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По словам Гончаренко, результат того или иного матча не имеет для ЦСКА решающего значения.

«В нашем случае лучше всего отталкиваться не от результата, а от качества игры. У нас молодая команда, и в первую очередь мы должны думать о том, как мы играем. Результат важен, но это побочный продукт хорошо проделанной работы. Мы сейчас хорошо работаем, поэтому результат где-то ничейный, где-то победный. Я отмечаю, что мы идём вперёд», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов.