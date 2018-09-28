Глава РПЛ Прядкин прокомментировал предложение Федуна о реформе российского футбола

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в стране.

Он заявил, что РПЛ учла предложения по календарю, формату Кубка России. По словам главы лиги, в стране активно прорабатывается тема распределения доходов. Прядкин отдельно остановился на предложении о предоставлении долгосрочных финансовых гарантий и прозрачности финансовой системы в клубе.

«Безусловно, документ, который потребует от клуба предоставить финансовые гарантии на как минимум €13 млн, если исходить из того, что это минимально допустимый бюджет, упростит и оздоровит ситуацию. Это живые деньги, которыми клуб располагает и которые позволят стабильно провести сезон. Но надо исходить из возможностей: многие ли клубы могут прогарантировать эти средства?» — цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что РПЛ уже предлагала инициативу Федуна о телеправах. По мнению главы лиги, этот вопрос должен рассматриваться на уровне государства.

Ранее Леонид Федун представил проект реформы российского футбола.