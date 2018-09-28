Президент «Спартака» Федун представил проект реформы российского футбола

Президент московского «Спартака» Леонид Федун представил проект реформы российского футбола.

«Без реформ наш футбол обречён на прозябание. Реформы должны дать импульс его развитию, повысить качество игры и зрительский интерес», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Он разделил реформы на четыре части: получение и продажа медиаправ, ужесточение условий лицензирования профессиональных клубов, развитие детско-юношеского футбола и изменение структуры профессиональных лиг.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, на какой стадии находится внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).