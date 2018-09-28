Президент «Спартака» Федун представил проект реформы российского футбола

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Президент московского «Спартака» Леонид Федун представил проект реформы российского футбола.
Президент «Спартака» Федун представил проект реформы российского футбола
  • © РИА Новости

«Без реформ наш футбол обречён на прозябание. Реформы должны дать импульс его развитию, повысить качество игры и зрительский интерес», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Он разделил реформы на четыре части: получение и продажа медиаправ, ужесточение условий лицензирования профессиональных клубов, развитие детско-юношеского футбола и изменение структуры профессиональных лиг.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, на какой стадии находится внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).

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