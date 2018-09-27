Глава РПЛ рассказал, на какой стадии находится внедрение системы VAR
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- РИА Новости
«Это далеко не сиюминутный процесс. На данный момент есть ряд клубов, которые за свой счёт готовы установить систему, но траты большие. Не все команды лиги смогут самостоятельно справиться с этой задачей. Более того, есть письмо на имя Александра Алаева (исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза. — RT) от большинства коллективов РПЛ с просьбой ускорить процесс. Однако нюансов много. Помимо технической установки нужны кадры, необходимо обучить и переучить наших арбитров», — заявил Прядкин в эксклюзивном интервью RT.
Ранее Сергей Прядкин объяснил, почему многие матчи РПЛ доступны только на платных каналах.