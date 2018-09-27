Глава РПЛ рассказал, на какой стадии находится внедрение системы VAR

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, на какой стадии находится внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Это далеко не сиюминутный процесс. На данный момент есть ряд клубов, которые за свой счёт готовы установить систему, но траты большие. Не все команды лиги смогут самостоятельно справиться с этой задачей. Более того, есть письмо на имя Александра Алаева (исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза. — RT) от большинства коллективов РПЛ с просьбой ускорить процесс. Однако нюансов много. Помимо технической установки нужны кадры, необходимо обучить и переучить наших арбитров», — заявил Прядкин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Сергей Прядкин объяснил, почему многие матчи РПЛ доступны только на платных каналах.