Глава РПЛ рассказал, на какой стадии находится внедрение системы VAR

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, на какой стадии находится внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Глава РПЛ рассказал, на какой стадии находится внедрение системы VAR
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Это далеко не сиюминутный процесс. На данный момент есть ряд клубов, которые за свой счёт готовы установить систему, но траты большие. Не все команды лиги смогут самостоятельно справиться с этой задачей. Более того, есть письмо на имя Александра Алаева (исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза. — RT) от большинства коллективов РПЛ с просьбой ускорить процесс. Однако нюансов много. Помимо технической установки нужны кадры, необходимо обучить и переучить наших арбитров», — заявил Прядкин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Сергей Прядкин объяснил, почему многие матчи РПЛ доступны только на платных каналах.

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