Прядкин объяснил, почему многие матчи РПЛ доступны только на платных каналах

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему многие матчи РПЛ доступны только на платных каналах.
Прядкин объяснил, почему многие матчи РПЛ доступны только на платных каналах
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Все клубы европейских чемпионатов выживают за счёт платных телевизионных платформ. Подчеркну: все. К примеру, я общался с президентом испанской Ла Лиги Хавьером Тебасом, который объяснял, как их популярный чемпионат зарабатывает на телеправах. Арифметика прибыли простая: для того чтобы наши клубы стали более или менее получать доход от телетрансляций, нам нужен хотя бы миллион платных подписчиков. Именно по этой причине команды РПЛ пошли на контракт между нами и «Матч ТВ», ведь в соглашении по реализации медийных аудиовизуальных прав прописано, что к 2020 году они гарантируют выход на 900 тыс. подписчиков. В крайнем случае мы будем иметь право на разрыв контракта», — заявил Прядкин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Сергей Прядкин оценил работу маркетинговой службы лиги после глобального ребрендинга организации.

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