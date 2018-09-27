Глава Российской премьер-лиги Прядкин: в соцсетях РПЛ уже обогнала некоторых звёзд интернета

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин оценил работу маркетинговой службы организации после глобального ребрендинга лиги.
Глава Российской премьер-лиги Прядкин: в соцсетях РПЛ уже обогнала некоторых звёзд интернета
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Восприятие нового образа лиги положительное. В первую очередь судим по новым подписчикам в социальных сетях — в общей сложности это 2,3 млн человек. Уже шутим, что по популярности начали обгонять некоторых звёзд интернета. Безусловно, ощутимый всплеск интереса был зафиксирован во время и после мундиаля», — заявил Прядкин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Сергей Прядкин рассказал об ужесточении требований к стадионам клубов со следующего сезона.

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