Нурмагомедов показал требуемый вес перед боем с Макгрегором
Российский боец Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в лёгком весе, которой пройдёт в Лас-Вегасе.
- Reuters
Нурмагомедов показал вес 155 фунтов (70,3068 кг).
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.
Ранее прошла финальная пресс-конференция перед боем Нурмагомедов — Макгрегор.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен