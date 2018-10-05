Нурмагомедов показал требуемый вес перед боем с Макгрегором

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в лёгком весе, которой пройдёт в Лас-Вегасе.
Нурмагомедов показал требуемый вес перед боем с Макгрегором
  • Reuters

Нурмагомедов показал вес 155 фунтов (70,3068 кг).

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее прошла финальная пресс-конференция перед боем Нурмагомедов — Макгрегор.

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