Нурмагомедов показал требуемый вес перед боем с Макгрегором

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в лёгком весе, которой пройдёт в Лас-Вегасе.

Reuters

Нурмагомедов показал вес 155 фунтов (70,3068 кг). Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Ранее прошла финальная пресс-конференция перед боем Нурмагомедов — Макгрегор.