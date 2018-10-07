Волков уступил нокаутом Льюису на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе

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Россиянин Александр Волков уступил американцу Деррику Льюису на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

В концовке третьего раунда Волков пропустил несколько ударов от американца, после чего судья зафиксировал поражение россиянина.

Главным боем вечера в Лас-Вегасе является поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее чемпион мира по самбо и друг детства обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Марат Магомедов рассказал об ажиотаже вокруг поединка Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором в Махачкале.

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