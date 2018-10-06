Друг детства Нурмагомедова рассказал об ажиотаже вокруг боя с Макгрегором в Махачкале

Чемпион мира по самбо и друг детства обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Марат Магомедов рассказал об ажиотаже вокруг поединка Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором в Махачкале.

«Махачкала сегодня не будет спать начиная c маленьких и заканчивая самыми старшими. Этого боя ждут те, кому уже за 80 и 90 лет. Да и те, кто находится при смерти, тоже ждут. Был недавно на свадьбе, даже на ней обсуждают бой. Свадьба никому не была интересна», — приводит слова Магомедова «Чемпионат».

Он также высоко оценил тренерские способности Абдулманапа Нурмагомедова, отца и наставника российского бойца.

«Каждый его боец выступает на отличном уровне. Как тренер в России и Дагестане он считается гигантом. Он очень суров, строг и требователен. Редко когда похвалит. Тем не менее когда он начинал хвалить — это было очень ценно. С Хабибом он был жёстче и строже, чем с остальными. Никогда его не жалел, больше всех доставалось Хабибу», — добавил Магомедов.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее футболист «Урала» Бикфалви высказал мнение, что у Макгрегора и Нурмагомедова равные шансы на победу.