Футболист «Урала» Бикфалви считает, что у Макгрегора и Нурмагомедова равные шансы на победу
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«Думаю, шансы Конора и Хабиба — 50/50. Будет интересно посмотреть такой большой бой. У Нурмагомедова 26 побед и не было поражений. Это очень интересно», — цитирует спортсмена РИА Новости.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.
Ранее глава UFC выразил мнение, что невозможно предугадать, как пройдёт поединок Нурмагомедова и Макгрегора.