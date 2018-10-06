Футболист «Урала» Бикфалви считает, что у Макгрегора и Нурмагомедова равные шансы на победу

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Румынский полузащитник екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Эрик Бикфалви поделился ожиданиями от поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Футболист «Урала» Бикфалви считает, что у Макгрегора и Нурмагомедова равные шансы на победу
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«Думаю, шансы Конора и Хабиба — 50/50. Будет интересно посмотреть такой большой бой. У Нурмагомедова 26 побед и не было поражений. Это очень интересно», — цитирует спортсмена РИА Новости.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее глава UFC выразил мнение, что невозможно предугадать, как пройдёт поединок Нурмагомедова и Макгрегора.

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