Глава UFC считает, что невозможно предугадать, как пройдёт поединок Нурмагомедова и Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признал свою вину в том, что позволил россиянину Хабибу Нурмагомедову и ирландцу Конору Макгрегору подойти слишком близко к друг другу во время дуэли взглядов.

«Это моя недоработка. Разумеется, можно было ожидать, что дуэль взглядов пойдёт не по плану. Публика была очень горячей, на сцене было очень шумно. Поэтому я не слышал, что Макгрегор сказал Нурмагомедову. На данный момент это самое значимое противостояние не только в ММА, но и во всём спортивном мире. С каждым новым днём интерес к бою растёт. Меня удивило, что вся эта неделя прошла довольно гладко. Хабиб накануне покинул пресс-конференцию. Полагаю, что Конор своей выходкой напомнил ему об этом», — приводит слова главы организации «Матч ТВ».

Он также рассказал о главной интриге этого поединка.

«Невозможно предугадать, в каком ключе пройдёт бой. Все мы понимаем, что Конор любит действовать в стойке, он попытается нокаутировать Хабиба. Нурмагомедов же сражается в другом ключе: валит соперника, прижимает его к клетке, бьёт. Никто не знает, кому удастся реализовать свой план», — добавил Уайт.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее волейболист Волков выразил мнение, что боя Нурмагомедова с Макгрегором ждут больше, чем поединка ирландца с Мейвезером.