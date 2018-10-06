Волков: боя Нурмагомедова с Макгрегором ждут больше, чем поединка ирландца с Мейвезером

Короткая ссылка
Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков рассказал о своём отношении к эпатажному поведению бойцов смешанных единоборств.
Волков: боя Нурмагомедова с Макгрегором ждут больше, чем поединка ирландца с Мейвезером
  • @vczenit-spb.ru

«Благодаря подобным вещам UFC зарабатывает огромные деньги. Будь тот же Макгрегор обычным бойцом, он бы не вызывал такого ажиотажа. Но ирландец понял, как нужно себя вести. Возможно, ему кто-то подсказал. В какой-то степени Конор — актёр. Вполне вероятно, что сам по себе он спокойный адекватный человек. Думаю, в жизни он совсем не такой, каким мы видим его на экранах. Хотя была некрасивая история с автобусом в Нью-Йорке, но её можно отнести к разряду определённых рекламных акций. В результате боя Макгрегора с Хабибом ждут даже больше, чем поединка ирландца с Флойдом Мейвезером — младшим», — сказал Волков в интервью RT.

Ранее он поделился мнением об исходе поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить