Волков: боя Нурмагомедова с Макгрегором ждут больше, чем поединка ирландца с Мейвезером

Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков рассказал о своём отношении к эпатажному поведению бойцов смешанных единоборств.

«Благодаря подобным вещам UFC зарабатывает огромные деньги. Будь тот же Макгрегор обычным бойцом, он бы не вызывал такого ажиотажа. Но ирландец понял, как нужно себя вести. Возможно, ему кто-то подсказал. В какой-то степени Конор — актёр. Вполне вероятно, что сам по себе он спокойный адекватный человек. Думаю, в жизни он совсем не такой, каким мы видим его на экранах. Хотя была некрасивая история с автобусом в Нью-Йорке, но её можно отнести к разряду определённых рекламных акций. В результате боя Макгрегора с Хабибом ждут даже больше, чем поединка ирландца с Флойдом Мейвезером — младшим», — сказал Волков в интервью RT.

Ранее он поделился мнением об исходе поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором.