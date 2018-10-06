Волков: боя Нурмагомедова с Макгрегором ждут больше, чем поединка ирландца с Мейвезером
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«Благодаря подобным вещам UFC зарабатывает огромные деньги. Будь тот же Макгрегор обычным бойцом, он бы не вызывал такого ажиотажа. Но ирландец понял, как нужно себя вести. Возможно, ему кто-то подсказал. В какой-то степени Конор — актёр. Вполне вероятно, что сам по себе он спокойный адекватный человек. Думаю, в жизни он совсем не такой, каким мы видим его на экранах. Хотя была некрасивая история с автобусом в Нью-Йорке, но её можно отнести к разряду определённых рекламных акций. В результате боя Макгрегора с Хабибом ждут даже больше, чем поединка ирландца с Флойдом Мейвезером — младшим», — сказал Волков в интервью RT.
Ранее он поделился мнением об исходе поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором.