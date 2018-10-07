Как в Дагестане болеют за Хабиба Нурмагомедова в поединке с Конором Макгрегором

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за титул чемпиона UFC стал большим событием для Дагестана — малой родины российского спортсмена. Местные поклонники борца собрались в кинотеатре, чтобы вместе посмотреть бой. RT ведёт прямую трансляцию с места событий.