«Мне позвонил президент»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о поздравлении от Владимира Путина

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RT
В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция по итогам вечера UFC 229. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в поединке одолел ирландца Конора Макгрегора и сохранил за собой титул чемпиона промоушена в лёгком весе. Как рассказал россиянин, его лично поздравил президент РФ Владимир Путин. RT вёл прямую трансляцию.

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