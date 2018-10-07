«Мне позвонил президент»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о поздравлении от Владимира Путина

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция по итогам вечера UFC 229. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в поединке одолел ирландца Конора Макгрегора и сохранил за собой титул чемпиона промоушена в лёгком весе. Как рассказал россиянин, его лично поздравил президент РФ Владимир Путин. RT вёл прямую трансляцию.