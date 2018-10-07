«Будут штрафы и санкции»: Нурмагомедову грозит отстранение за драку после боя с Макгрегором

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может столкнуться с серьёзным наказанием из-за того, что спровоцировал драку по окончании поединка с Конором Макгрегором. По словам президента промоушена Даны Уайта, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) начала расследование инцидента, по результатам которого россиянин может лишиться визы на въезд в США. Также функционеры заморозили выплату победителю призовых. Сам Нурмагомедов извинился за своё поведение и объяснил этот поступок.

Главное событие турнира UFC 229 должно было запомниться как триумф Хабиба Нурмагомедова — он блистательно защитил титул в противостоянии с принципиальным противником. Но в итоге ситуация вышла из-под контроля и завершилась самой масштабной потасовкой в истории промоушена. По окончании схватки россиянин не справился с эмоциями, перепрыгнул через ограждение и ввязался в драку с представителями команды Макгрегора, в частности, с его тренером Диллоном Дэнисом. Кроме того, потасовка началась внутри самой клетки. Три человека из окружения Нурмагомедова пробрались в октагон и напали на Конора.

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Подобный инцидент не мог остаться без внимания официальных лиц и точно будет иметь последствия. Глава UFC Дана Уайт сразу же отказался от церемонии торжественного вручения Нурмагомедову пояса чемпиона. Как сообщил сам президент промоушена, у него на это были весьма серьёзные причины.

«Я находился в центре событий и стал волноваться о ситуации в зале, о том, что может произойти среди болельщиков. Если бы я вручил Нурмагомедову пояс в октагоне, могло бы начаться что-то страшное. Фанаты могли начать бросать в него подручные предметы, ситуация могла выйти из-под контроля. Я решил, что лучше вывести его оттуда», — заявил Уайт на пресс-конференции.

По его словам, происходившее после главного события UFC 229 напомнило ему печально известный боксёрский поединок между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом, завершившийся массовой дракой болельщиков.

«Я хочу сказать, что я присутствовал на том бое. Тогда потасовка началась на арене, после перетекла в казино. Я увидел что-то похожее в этот раз, мне стало страшно. Всё начало распространяться, как пожар», — отметил Уайт.

По словам президента UFC, Нурмагомедов просил его отдать награду, но он был непреклонен.

«Хабиб сказал: «Надень на меня пояс». Я сказал, что не буду этого делать, иначе фанаты просто сойдут с ума. Я беспокоился о тех людях, которые пришли на арену. Он ответил, что хочет получить свой трофей, даже если его арестуют. Отмечу, что Дэниел Кормье и Люк Рокхолд (партнёры Нурмагомедова по тренировочному лагерю AKA. — RT) провели отличную работу, пытаясь удержать ситуацию в рамках дозволенного», — отметил функционер.

Президент UFC также сообщил, что ирландец не стал выдвигать обвинений в адрес членов команды дагестанца, которые напали на него в октагоне.

«Трое из команды Хабиба были арестованы, но в данный момент все они отпущены на свободу. Хочу отметить: я лишь предполагаю, что они из команды Нурмагомедова, но не располагаю точной информацией», — подчеркнул Уайт.

Потасовка после боя Нурмагомедова и Макгрегора попала на видео

Спустя некоторое время стало известно, что двое из нападавших точно принадлежат к команде Нурмагомедова. Ими оказались Зубайра Тухугов и Ислам Махачев. При этом личность третьего участника инцидента остаётся невыясненной. Отмечается, что первый из них пробрался в клетку и несколько раз ударил ирландца. Теперь его могут ждать серьёзные последствия, ведь в конце октября он должен был провести поединок со спарринг-партнёром Макгрегора Артёмом Лобовым.

«Совершившим подобное — не место в UFC», — подчеркнул руководитель промоушена.

Кроме того, как сказал Уайт, поведение Хабиба и его команды будет предметом разбирательств со стороны NSAC. По его словам, представители организации запросили у UFC запись инцидента, на основании которой будут принимать решение о возможных штрафах и санкциях в отношении участников драки.

«Теперь нас ждёт расследование. Будут штрафы и санкции. Не знаю, чем всё это закончится. Хабиба могут лишить визы. Величайший турнир в истории — и такое окончание… Вряд ли я мог быть более разочарованным. Но сейчас Нурмагомедову нужно волноваться не из-за меня, а из-за NSAC. Уверен, организация всерьёз возьмётся за него из-за этого случая. Здесь были представители властей. У него проблемы», — сказал президент UFC.

К слову, определённое наказание уже последовало. Так, по решению атлетической комиссии гонорар Нурмагомедова за бой был временно задержан, его выплата возможна только после окончания разбирательств. При этом со стороны Макгрегора не было замечено никаких нарушений. Как сказал Уайт, он получит причитающееся ему вознаграждение.

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Таким образом, над будущей карьерой Нурмагомедова в UFC нависла серьёзная угроза. В случае, если его лишат визы, со стороны руководства промоушена могут последовать серьёзные санкции вплоть до лишения чемпионского пояса. Также возникает вопрос относительно места проведения будущих боёв Хабиба.

При этом сам Нурмагомедов заявил, что инцидент после поединка с Макгрегором не идёт ни в какое в сравнение с тем, что ирландец устроил на парковке центра «Барклайс» в Нью-Йорке.

«Теперь этим инцидентом занимается NSAC. Я показал себя не с лучшей стороны. Этот человек говорил о моей религии, моём отце. В апреле он напал на автобус, мог убить кого-то. Не понимаю, почему так обсуждается то, что я перепрыгнул через клетку. Знаю, отец будет ругать меня, когда я приеду домой. Невада, Лас-Вегас, простите», — заявил Нурмагомедов.

Также Хабиб сообщил, что после поединка ему позвонил президент России Владимир Путин и лично поздравил его с победой над Макгрегором.

В любом случае не стоит исключать, что Нурмагомедову удастся избежать серьёзных наказаний за инцидент. Достаточно вспомнить тот самый случай с нападением на автобус, о котором сказал россиянин. Тогда Конор Макгрегор отделался штрафом, пятью днями общественных работ, а также посещением курсов по управлению гневом.