Боец UFC Олейник: стыдно за поведение россиян после боя Нурмагомедов — Макгрегор
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«Очень стыдно за поведение наших соотечественников. Сейчас это обсуждается больше, чем сам поединок. То, что произошло, выставляет нас в негативном свете», — цитирует Олейника «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что Нурмагомедов должен объяснить, почему набросился на команду Макгрегора в зале, тем самым спровоцировав массовую драку.
«Поступок Хабиба омрачил положительную концовку. Как правило, после боя, тем более победного, так не поступают», — заключил Олейник.
Ранее Макгрегор заявил о намерении провести бой-реванш с Нурмагомедовым.