Боец UFC Олейник: стыдно за поведение россиян после боя Нурмагомедов — Макгрегор

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник дал оценку массовой драке, произошедшей после боя за звание чемпиона в лёгком весе между соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Очень стыдно за поведение наших соотечественников. Сейчас это обсуждается больше, чем сам поединок. То, что произошло, выставляет нас в негативном свете», — цитирует Олейника «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Нурмагомедов должен объяснить, почему набросился на команду Макгрегора в зале, тем самым спровоцировав массовую драку.

«Поступок Хабиба омрачил положительную концовку. Как правило, после боя, тем более победного, так не поступают», — заключил Олейник.

Ранее Макгрегор заявил о намерении провести бой-реванш с Нурмагомедовым.