Отец Нурмагомедова заявил о намерении наказать сына за драку после боя с Макгрегором

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что намерен наказать сына за драку, коротая произошла после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.

«Я буду вынужден вынести свои санкции, более жёсткие. Жёстче, чем у UFC. Должны быть дисциплина и порядок. В октагоне можно делать что угодно. Но за его пределами — обычные люди, женщины, дети, посторонние. За пределами октагона всё должно быть мирно», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24 со ссылкой на эфир в Первого канала.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

После боя Нурмагомедов выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора.

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе в беседе с ФАН оценил победу россиянина над ирландцем.

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