Эксперт оценил победу Нурмагомедова в поединке против Макгрегора
- Reuters
По мнению эксперта, Нурмагомедов со временем сам признает свою ошибку.
«Он человек вдумчивый, по многим его интервью, которые я читал и слушал, он всегда создавал впечатление умного мужчины. Мне кажется, что в этом эпизоде он настолько устал и от обвинений, каких-то провокаций, что в какай-то момент сам не выдержал», — пояснил он.
Со своей стороны, президент международной бойцовской организации M-1 Global Вадим Финкельштейн в беседе с Пятым каналом сказал, что Макгрегору ещё никогда не приходилось сталкиваться с таким противником, как Нурмагомедов.
Он также считает, что россиянину не избежать последствий за драку после окончания поединка.
Ранее Макгрегор заявил о намерении провести бой-реванш с Нурмагомедовым.