Эксперт оценил победу Нурмагомедова в поединке против Макгрегора

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе в беседе с ФАН оценил победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против ирландца Конора Макгрегора.

По мнению эксперта, Нурмагомедов со временем сам признает свою ошибку.

«Он человек вдумчивый, по многим его интервью, которые я читал и слушал, он всегда создавал впечатление умного мужчины. Мне кажется, что в этом эпизоде он настолько устал и от обвинений, каких-то провокаций, что в какай-то момент сам не выдержал», — пояснил он.

Со своей стороны, президент международной бойцовской организации M-1 Global Вадим Финкельштейн в беседе с Пятым каналом сказал, что Макгрегору ещё никогда не приходилось сталкиваться с таким противником, как Нурмагомедов.

Он также считает, что россиянину не избежать последствий за драку после окончания поединка.

Ранее Макгрегор заявил о намерении провести бой-реванш с Нурмагомедовым.