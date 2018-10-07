Отец Нурмагомедова рассказал о первом разговоре с сыном после боя в Лас-Вегасе

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своём первом разговоре с сыном после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

«Хабиб мне сказал: «Хватит оскорблений, бой закончен, я расквитаюсь и с остальными». Можете представить, если бы целиком команда Хабиба продолжила потасовку? Она должна быть жёстко пресечена», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Рен ТВ».

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

После боя россиянин выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора.

Ранее Андрей Рябинский высказал мнение, что если Нурмагомедова лишат чемпионства UFC, то это сделает его ещё большей звездой.