Рябинский считает, что если Нурмагомедова лишат чемпионства UFC, то это сделает его ещё большей звездой

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал возможное наказание российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Если Хабиба лишат титула или у него возникнут проблемы с визой, то это только ещё больше сделает его звездой! Вопросов о том, кто реальный чемпион, не осталось. Люди всегда будут хотеть видеть бой именно с ним. Не дадут визу? UFC сделает шоу в другой стране. Он теперь главный», — написал Рябинский в своём Twitter.

Если Хабиба лишат титула, если будут проблемы с визой, вопросов о том, кто реальный чемпион не осталось. И всё это только ещё больше сделает его звездой! И люди всегда будут хотеть видеть бой именно с ним. Не дадут визу? UFC сделает шоу в другой стране) Он теперь главный) — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 7 октября 2018 г.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

После боя россиянин выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора.

Ранее Кириленко выложил совместное фото с Нурмагомедовым после победы над Макгрегором.