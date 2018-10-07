Рябинский считает, что если Нурмагомедова лишат чемпионства UFC, то это сделает его ещё большей звездой

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал возможное наказание российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
Рябинский считает, что если Нурмагомедова лишат чемпионства UFC, то это сделает его ещё большей звездой
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Если Хабиба лишат титула или у него возникнут проблемы с визой, то это только ещё больше сделает его звездой! Вопросов о том, кто реальный чемпион, не осталось. Люди всегда будут хотеть видеть бой именно с ним. Не дадут визу? UFC сделает шоу в другой стране. Он теперь главный», — написал Рябинский в своём Twitter.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.

После боя россиянин выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора.

Ранее Кириленко выложил совместное фото с Нурмагомедовым после победы над Макгрегором.

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