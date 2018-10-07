«Настоящий гладиаторский бой»: как в России отреагировали на победу Нурмагомедова над Макгрегором

Победа Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором доказывает, что спортсмену для успеха нужно быть более сдержанным. Об этом заявил депутат Государственной думы Валерий Газзаев. Он также предположил, что причиной потасовки после боя стали действия команды Макгрегора. После поединка Нурмагомедов сообщил, что его лично поздравил Владимир Путин. Кроме того, успех спортсмена отметили Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров, а глава Дагестана Владимир Васильев подчеркнул, что Нурмагомедов стал примером для молодёжи и гордостью для всей страны.

Поединок Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором и последовавшая за этим драка с участием их команд вызвали в мире небывалую реакцию. Российского борца с победой поздравляли даже первые лица государств. О звонке Владимира Путина Нурмагомедов рассказал сам во время пресс-конференции после боя.

Позднее стало известно, что письмо с поздравлениями спортсмену направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, в республике внимательно следили за поединком и радовались успеху российского бойца. Лукашенко подчеркнул, что чемпионом UFC могут по праву гордиться вся Россия и, конечно, его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Одним из первых о победе российского бойца высказался глава Чечни Рамзан Кадыров, известный своей любовью к единоборствам. Он назвал Макгрегора «зарвавшимся соперником», а Нурмагомедова — «гениальным художником».

«Этого поединка ждали во всём мире. Мы верили в непобедимого Хабиба. Конор же думал, что бой станет для него лёгкой прогулкой с победным финалом. Момент истины наступил в октагоне. Хабиб с первых же секунд привёл зарвавшегося соперника в чувство. Противник понял, что Хабиб — гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской. И прекрасный финал — удушающий приём в четвёртом раунде. Конор просит о милости! Он повержен! Хабиб возвращается с поясом!» — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Дагестана Владимир Васильев рассказал, что за Нурмагомедова переживал не только его родной регион, но и вся Россия, для которой боец теперь будет примером настоящего спортсмена.

«Спортсмен, который ни разу не выходил из октагона побеждённым, Хабиб Нурмагомедов стал примером для молодёжи, гордостью всех дагестанцев и россиян. Безусловно, его победа стала результатом многолетнего труда и упорства. Не только Дагестан, но и вся Россия переживала за исход этого поединка, который стал для нашего спортсмена триумфальным. Поздравляю Хабиба Нурмагомедова и всех поклонников этого вида спорта с победой в столь важной схватке. Сегодня он в очередной раз доказал, что достоин признания на самом высоком уровне. Нурмагомедов всегда проявлял волевой характер и целеустремленность, демонстрируя всему миру, на что способен дагестанский спортсмен с огромной мотивацией и талантом», — заявил Васильев ТАСС.

В Министерстве спорта Дагестана заявили, что именем чемпиона UFC в лёгком весе теперь будет назван зал для занятий спортом в столице республики.

«Мы планируем именем Хабиба назвать спортивный зал в Махачкале. Разговор с руководством региона уже состоялся. Хабиб Нурмагомедов — один из самых титулованных спортсменов сегодня. Возможно, именем Нурмагомедова будет назван новый спортзал, который появится в следующем году. Думаю, огромное количество любителей смешанных единоборств в республике будут рады этому», — сказал исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв уверен, что Нурмагомедова могут наказать за драку после боя. Он отметил, что этот момент испортил впечатление от защиты россиянином чемпионского титула.

«Честно говоря, от боя испытываю двоякие чувства. С одной стороны, мне приятно, что представитель России одержал победу. С другой, помня всю предысторию поединка, пресс-конференцию, для меня этот поединок был «грязным». Момент, когда наш спортсмен после поединка набросился на болельщиков ирландцев, не вызывает у меня никаких положительных эмоций. Я понимаю, что там были провокаторы, подстрекатели, но спортсмены понимали, на какой бой они идут. Выбегать из октагона и бросаться на болельщиков — это неспортивное поведение, поддаваться на провокации не стоило. Считаю, что наказание последует в любом случае, ведь правила есть в любом виде спорта. Неспортивное поведение присутствовало, поэтому будет серьёзное финансовое наказание», — уверен член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Ещё один депутат Валерий Газзаев заявил, что был с самого начала уверен в победе Нурмагомедова, и призвал Макгрегора поменьше разговаривать перед боем.

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«Я не сомневался в абсолютной, тотальной победе Хабиба Нурмагомедова, что и произошло. На арене он продемонстрировал подавляющее преимущество над соперником. Поздравляю Хабиба с блестящей победой. Это как раз тот случай, который показал, что надо меньше говорить и больше делать. В ситуации, которая произошла после боя, полностью поддерживаю Хабиба. Можно высказывать своё мнение, но переходить на личные оскорбления категорически запрещено. Я надеюсь, в будущем Макгрегор и его команда будут более сдержанными, а сам Макгрегор будет держать язык в одном месте. Нурмагомедов преподнёс настоящий урок Макгрегору», — сказал бывший футбольный тренер.

Сенатор Александр Пушков назвал заслуженным поражение Макгрегора и раскритиковал его поведение вне ринга.

«Поздравляю Нурмагомедова с заслуженной победой! При всех своих понтах, провокациях и выпендрёжах Макгрегор оказался в основном шоуменом, а в бою мало что показал. Спектакли и скандалы устраивать — это не на ринге побеждать. Много крика — и поражение. Тоже совершенно заслуженное», — написал Пушков в своём Twitter.

Бывший боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев считает, что драка после боя с участием Нурмагомедова произошла из-за того, что у него сдали нервы после победы.

«Хабиб, ты победил! Ты молодец! Поздравляю. А нервы могут сдать у любого человека», — отметил бывший спортсмен.

Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн высказал свою точку зрения по поводу причины нападения Нурмагомедова на команду Макгрегора.

«Ситуация перешла границы из-за подколок Конора. Но Хабиб — молодец, держался до конца, доказал, что он отличный боец. Драка никак не повлияла на результат. Все было понятно — Конор сдался. Последствия, конечно, для Хабиба будут, но он чемпион, остался им. Не знаю, что они там придумают для Хабиба, но лишить его звания не могут. Он был чемпионом и остался им. Остальное сейчас не важно», — сказал Филькенштейн «Спорт-Экспрессу».

Известный промоутер Владимир Хрюнов считает, что в России не должны проводиться соревнования по смешанным единоборствам, подобные поединку между Нурмагомедовым и Макгрегором.

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«Поединок и его результат закономерны. Многие люди хотели победы Хабиба, молились за него. Хочу поздравить всех, кто поддерживал Нурмагомедова, добро победило зло. Правда, зло уже настолько многоголовое — я имею в виду UFC и всех тех Коноров, которых до вчерашнего дня называли героями. Я считаю, что нужно запретить UFC в той форме, в которой эта организация продвигает и пропагандирует себя. Посмотрите так называемые трэштокинги перед боями — это же оседает в головах у зрителей, многие из которых — дети. Это уже проникло в Россию. В Москве через две недели тоже какой-то бой, участники которого, будучи достойными людьми, почему-то позволили себе драться и толкаться на пресс-конференции. Это не русская культура, это вообще непонятно что», — раскритиковал шумиху вокруг боя Хрюнов.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки уверена, что если Макгрегор хочет взять реванш, то будет обязан встретиться с Нурмагомедовым в России.

«Это было больше чем шоу. Это был настоящий гладиаторский бой. Сразу чувствуется, когда противостояние наигранное, а когда всё по-настоящему, когда на кону больше, чем просто титул и деньги. У Хабиба и Конора взаимная ненависть. И после сегодняшнего боя она умножилась во много раз. Другое дело, я сильно сомневаюсь, что мы увидим реванш. Потому что Хабиб победил, не дав дерзкому ирландцу ни единого шанса. Конор держал удары как мог, но в итоге поплатился за то, что явно перебарщивал с пиаром в ущерб подготовке. Конору после второго поражения подряд теперь будет сложно и даже невозможно быть с соперниками тем, за кем все наблюдали, как за самым задиристым парнем в школе. Дагестанское хладнокровие победило ирландскую страсть. Конора последовательно проучили и воспитали. А дальше только изнуряющие тренировки в ирландской глубинке и ответный бой в России», — сказала телеведущая «Эху Москвы».