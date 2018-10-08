Хабиб Нурмагомедов встречается с болельщиками на «Анжи-Арене»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан для встречи с болельщиками после победы над Конором Макгрегором в поединке за звание чемпиона мира по версии UFC. Он выступает перед жителями республики на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. RT ведёт прямую трансляцию.

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© Stephen McCarthy