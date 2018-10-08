«Извиняюсь перед всеми, кого обидел нашей общей победой»: Нурмагомедов летит домой — на встречу с фанатами

Хабиб Нурмагомедов вылетел из США в Россию и планирует встретиться со своими поклонниками на стадионе «Анжи Арена» в Махачкале. По пути домой боец через социальные сети поблагодарил фанатов за поддержку и пошутил над недоброжелателями. Тем временем специалисты продолжают анализировать ход боя. Они сходятся во мнении, что россиянин одержал заслуженную и ожидаемую победу.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил, что его сын, одержавший победу над ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Какгрегором, уже вылетел в Россию. По словам наставника, поклонники спортсмена уже в понедельник смогут встретиться с бойцом на стадионе «Анжи Арена», куда его привезут сразу из аэропорта.

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«Хабиб возвращается домой, чемпионский пояс у него, через 11 часов он будет в Москве, а оттуда прилетит в Махачкалу, где у него запланирована встреча с болельщиками», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.

Сам триумфатор боя поблагодарил поклонников виртуально, посвятив им пост на своей странице в Instagram.

«Я же говорил всем, что 6 октября всё скажу в октагоне, или вы реально хотели, чтобы меня там побили? Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики — вы просто космос. Спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас», — написал россиянин.

Кроме того, Нурмагомедов поддел недоброжелателей, опубликовав две фотографии, на которых он улыбается, и сопроводив их соответствующими подписями.

«По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравится. Вот так выглядит моё лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался. Надеюсь, не задел этим прыжком ничьи чувства», — добавил россиянин.

Ранее боец признался, что одним из первых со знаковой победой его поздравил президент России Владимир Путин. Эту информацию в понедельник подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, ночью прямую трансляцию Владимир Владимирович не смотрел, но в повторе, по крайней мере, с какими-то эпизодами этого боя ознакомился. Естественно, он болел за Нурмагомедова. Всё-таки он россиянин. Это и подтвердил звонок, который президент сделал после победы», — отметил Песков.

«Макгрегор выводит оппонентов из себя, чтобы получить преимущество»

Поединок, признанный многими экспертами самым знаковым событием года, не оставил равнодушным ни одного представителя спортивного мира. Многие из них раскритиковали Макгрегора, отметив, что россиянин был на голову сильнее и заслуженно одержал победу над ирландцем.

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи выразил мнение, что Конор является «самым переоценённым бойцом ММА».

«В единоборствах всегда наступает период, когда становится понятно, что ты собой представляешь. Ты можешь скрывать свою сущность, пока на тебя не надавят. И тогда нужно показать, кто ты такой, проявить себя. Макгрегор этого не сделал», — цитирует Малиньяджи Daily Express.

С ним солидарен и многократный чемпион WWE Крис Джерико. В своём Twitter он выразил уверенность, что сам мог бы выступить в UFC и победить ирландца.

Многие из бывших и действующих спортсменов не оставили без внимания и драку между Нурмагомедовым и представителями команды Макгерогора, которую спровоцировал россиянин. По их мнению, она омрачила впечатление от боя, бросив тень на репутацию не только бойца, но и на UFC в целом.

Американец Тим Эллиотт заявил, что произошедшее во время боя в Лас-Вегасе «нетипично для этого вида спорта».

«Инцидент портит имидж организации. Но не стоит думать, что люди в ММА не могут контролировать себя. Это нонсенс. В UFC собраны самые техничные бойцы, потому что ты должен быть хорош во всех видах единоборств, чтобы добиться успеха. То, что произошло, отвратительно, но это нетипично для этих видов спорта», — сказал боец ММА в эфире австралийского радио 3AW.

В защиту Нурмагомедова выступил эксперт по смешанным единоборствам Робин Блэк.

«Макгрегор не боится задевать чувства людей. Он говорит негативные вещи про семью, страну, тем самым повышая накал страстей, специально выводя оппонентов из себя для того, чтобы получить преимущество», — цитирует Блэка The Mirror.

На данный момент будущее Нурмагомедова остаётся достаточно туманным, в том числе из-за произошедшего скандала. Тем не менее некоторые бойцы уже сейчас заявляют о готовности побороться с россиянином за титул в лёгком весе. Одним из них стал американец Тони Фергюсон.

«Я был победителем и им остался. Хочу очистить смешанные единоборства. Это спорт олимпийского уровня, и я тренируюсь, как истинный олимпиец. Мне пришлось избавиться от многих вещей в моей жизни, но я в них больше не нуждаюсь и чувствую себя великолепно. Хабиб и я заслуживаем того, чтобы в пятый раз попытаться встретиться», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

«Фанаты получили отличное шоу»

Многие российские специалисты восхитились ходом поединка, признав, что победа Нурмагомедова является абсолютно заслуженной. Так, его менеджер Али Абдель-Азиз отметил, что впечатление от боя не может испортить даже инцидент с дракой вне октагона.

«Это бесспорная победа короля. Двух королей не может быть. Конечно, мы не так хотели отпраздновать своё доминирование. Но когда вам такое говорят о религии, стране и семье, как это было со стороны команды Макгрегора, то такие бойцовские игры происходят. Фанаты точно получили отличное шоу и увидели потрясающий поединок», — рассказал Абдель-Азиз.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили также выразил мнение, что Нурмагомедов по праву сохранил свой титул, и раскритиковал поведение ирландца.

«У Хабиба за спиной есть спортивное прошлое. И я его, конечно, хочу от души поздравить с победой. Макгрегор — это клоун, о каком-то профессионализме даже не стоит говорить», — цитирует функционера НСН.

Боец смешанного стиля Сергей Харитонов не удивился, что победителем из боя вышел именно россиянин.

«До поединка я говорил, что Макгрегор не дрался два года. Хабиб был фаворитом. В любом случае он бы забил ирландца в партере, и неважно как — болевым или удушающим. Всё к этому шло», — рассказал Харитонов «Советскому спорту».

Тем не менее спортсмен добавил, что Нурмагомедову не стоило провоцировать представителей команды соперника.

«Думаю, что Конору было бы больнее, если бы россиянин просто отказался подходить и жать руку. С другой стороны, Хабиб заработал себе хороший пиар. О его бое говорит весь мир. Но скажу честно: подобное поведение не красит наших бойцов. Мы должны держать себя в руках», — заявил Харитонов.

Схожее мнение выразил и ещё один боец ММА Юсуф Раисов.

«Я был уверен, что Хабиб закончит поединок в одном из поздних раундов. При этом Конор удивил относительно неплохой работой в партере. Однако и россиянин здорово смотрелся в стойке, даже совершил нокдаун. Что касается драки, то команда Конора поняла, что за свои слова придётся отвечать не только в октагоне, но и за его пределами. Конечно, с точки зрения спорта это отрицательный момент», — приводят слова Раисова «Известия».