Нурмагомедов: извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам после своей победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе, который прошёл в Лас-Вегасе.

«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, что 6 октября я всё скажу, или вы реально хотели, чтобы меня там побили? Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики — вы просто космос. Спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас, искренне ваш, Хабиб Нурмагомедов», — написал боец в своём Instagam.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов выступил с неоднозначным заявлением о своём поведении после боя с Макгрегором.