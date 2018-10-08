Нурмагомедов: извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой
- Reuters
«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, что 6 октября я всё скажу, или вы реально хотели, чтобы меня там побили? Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики — вы просто космос. Спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас, искренне ваш, Хабиб Нурмагомедов», — написал боец в своём Instagam.
7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Нурмагомедов выступил с неоднозначным заявлением о своём поведении после боя с Макгрегором.