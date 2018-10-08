Нурмагомедов выступил с неоднозначным заявлением о своём поведении после боя с Макгрегором

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выступил с неоднозначным заявлением относительно драки после его победного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов выступил с неоднозначным заявлением о своём поведении после боя с Макгрегором
  • Reuters

«Моё лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался. Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. После боя он выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов с чемпионским поясом UFC вылетел в Россию.

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