Песков рассказал о просмотре Путиным боя Нурмагомедова
- Reuters
«Ночью, насколько я знаю, он не смотрел, когда была первая трансляция, но в повторе... с какими-то эпизодами этого боя он ознакомился», — сказал он.
По его словам, президент поддерживал Нурмагомедова.
«Всё-таки он россиянин. Это естественно. Это и подтвердил звонок, который президент сделал после победы», — добавил он.
7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
После поединка, как рассказал спортсмен, ему позвонил Путин, чтобы поздравить с победой.
Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе прокомментировал ФАН результат боя.