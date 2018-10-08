Песков рассказал о просмотре Путиным боя Нурмагомедова

Российский лидер Владимир Путин посмотрел бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в записи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ночью, насколько я знаю, он не смотрел, когда была первая трансляция, но в повторе... с какими-то эпизодами этого боя он ознакомился», — сказал он.

По его словам, президент поддерживал Нурмагомедова.

«Всё-таки он россиянин. Это естественно. Это и подтвердил звонок, который президент сделал после победы», — добавил он.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

После поединка, как рассказал спортсмен, ему позвонил Путин, чтобы поздравить с победой.

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе прокомментировал ФАН результат боя.