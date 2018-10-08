Песков рассказал о просмотре Путиным боя Нурмагомедова

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин посмотрел бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в записи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал о просмотре Путиным боя Нурмагомедова
  • Reuters

«Ночью, насколько я знаю, он не смотрел, когда была первая трансляция, но в повторе... с какими-то эпизодами этого боя он ознакомился», — сказал он.

По его словам, президент поддерживал Нурмагомедова.

«Всё-таки он россиянин. Это естественно. Это и подтвердил звонок, который президент сделал после победы», — добавил он.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

После поединка, как рассказал спортсмен, ему позвонил Путин, чтобы поздравить с победой

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе прокомментировал ФАН результат боя. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить