Глава Федерации спортивной борьбы России прокомментировал победу Нурмагомедова

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Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили в беседе с Inforeactor прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.
Глава Федерации спортивной борьбы России прокомментировал победу Нурмагомедова
  • AFP

«Макгрегор — смешной парень. Он мало имеет отношения к спорту», — сказал Мамиашвили.

По его словам, он не удивлён, что Макгрегор так быстро сдался, поскольку это объективно.

«Я не могут комментировать инцидент после боя, потому что не понимаю, зачем это было сделано. Хабиб одержал убедительную победу над этим ирландцем… Неспортивное поведение никогда не поддерживалось, в любые времена, на любых соревнованиях», — отметил Мамиашвили в беседе с НСН.

Ранее Макгрегор заявил о намерении провести бой-реванш с Нурмагомедовым.

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